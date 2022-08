Gli integratori più utili nella stagione autunnale

La stagione autunnale è quella più complicata per il nostro organismo, che deve spesso fare fronte a quelli che vengono definiti i classici acciacchi stagionali. Influenza, raffreddore, tosse, mal di gola e via dicendo tendono a presentarsi proprio in autunno, quando le temperature iniziano ad abbassarsi, l’umidità aumenta ed il sistema immunitario risulta inevitabilmente indebolito.



Proprio in questa stagione, l’assunzione di alcuni integratori si rivela decisamente utile per salvaguardare la propria salute e scongiurare i classici acciacchi. Quali sono però quelli più consigliati? Scopriamolo insieme.

# Integratori a base di magnesio

Gli integratori a base di magnesio sono in realtà utili tutto l’anno, perché questo è un minerale che svolge funzioni di primaria importanza ed una sua carenza può rivelarsi alquanto dannosa per l’organismo. Assumere un integratore di magnesio, specialmente nella stagione autunnale, è dunque spesso raccomandato a tutte le età. Oltre a combattere mal di testa ed insonnia, che sono entrambe problematiche che tendono ad accentuarsi nei mesi autunnali, il magnesio permette anche di contrastare la stanchezza fisica e mentale. È dunque un vero e proprio alleato in questo periodo dell’anno.

# Integratori a base di vitamina C

Altrettanto utili nella stagione autunnale sono gli integratori vitaminici e in modo particolare quelli a base di Vitamina C. Questa è infatti fondamentale per il corretto funzionamento del sistema immunitario e come abbiamo detto nei mesi autunnali il rischio di andare incontro a qualche acciacco di salute è sicuramente più elevato. Per prevenire infezioni e malattie, l’assunzione di un integratore a base di vitamina C può rivelarsi senza dubbio molto utile.





# Integratori a base di ginseng

Anche gli integratori che contengono ginseng possono rivelarsi molto utili nella stagione autunnale, in quanto svolgono una duplice funzione. Da un lato, permettono di contrastare la stanchezza fisica e mentale perché forniscono una carica energetica non indifferente e dall’altro forniscono un valido sostegno alle difese immunitarie dell’organismo. In autunno in modo particolare dunque, un integratore a base di ginseng può rivelarsi sicuramente un ottimo alleato.

# Integratori a base di vitamina D

Se la vitamina C è molto importante per il sistema immunitario, la Vitamina D è altrettanto fondamentale per l’organismo in quanto riduce la stanchezza, mantiene il corretto equilibrio mentale e supporta la funzionalità delle ossa e dei muscoli. La vitamina D viene sintetizzata dal nostro corpo mediante l’esposizione ai raggi solari, ma nella stagione autunnale e in quella invernale si riduce notevolmente, com’è ovvio che sia. È utile dunque integrarla assumendo un prodotto specifico, per scongiurare una carenza di questa vitamina che è davvero importantissima.

# Fermenti lattici

Infine, parlando di integratori utili nella stagione autunnale non possiamo certo dimenticare i fermenti lattici: veri e propri alleati per il benessere dell’intestino ma anche, di conseguenza, del sistema immunitario. I fermanti lattici dovrebbero essere assunti proprio nei cambi di stagione, per ripristinare il corretto equilibrio della flora batterica intestinale che può subire qualche scompenso per via dei repentini cambiamenti nella dieta, nelle abitudini e nella temperatura esterna. Sono utilissimi anche in via preventiva qualora si dovesse iniziare una terapia antibiotica.