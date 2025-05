Gli infermieri grossetani in campo nel torneo nazionale di calcio a 5

Grosseto: Torna in campo la squadra degli infermieri grossetani “Grosseto Emergency”, che cercherà di riconquistare il titolo di campione d’Italia vinto due anni fa al Torneo di calcio Nightingoal di calcio a 5, riservato agli infermieri di tutta Italia, che si svolgerà da venerdì 16 a domenica 18 maggio. Una competizione, giunta alla decima edizione, che quest’anno si giocherà a Chianciano terme per tre giorni e che vedrà fronteggiarsi in campo otto formazioni composte da infermieri e studenti dei corsi di infermieristica. La squadra grossetana, sostenuta da Opi Grosseto, Nursing up, Nursind e dalla Misericordia di Paganico, esordirà oggi pomeriggio, venerdì 16 maggio, alle ore 15.30 contro il Cral Sant’Anna Como, per giocare poi alle 16.50 contro il Nocera friends.

“Anche quest’anno abbiamo deciso di dare il nostro supporto – spiega Nicola Draoli, presidente Opi Grosseto – ai colleghi che terranno alto l’onore del nostro territorio e della categoria, ma soprattutto che giocheranno una competizione che ha il valore simbolico di riunire tutti gli infermieri nel nome dello sport. Un simbolo, dunque, che ci riporta a un senso di unione e coesione che come Ordine professionale stiamo incentivando da sempre”.

La squadra grossetana, fondata da Marco Orlandella e Michele Mazzella, sarà formata da nove atleti. In rosa figurano Michele Mazzella, Simone Nykieforuk, Gianluca Bini, Pasquale Mangione, Simone Raito, ex giocatore dell’Us Grosseto, Tommaso Calzolani, Luigi Angelino, Ivan Biele e Raffaele Prisco.

“Siamo entusiasti di partecipare al torneo – spiega Marco Orlandella, infermiere e fondatore della squadra – per la quarta volta consecutiva. Saranno quattro giorni che passeremo insieme ad altri colleghi e amici, raccontandoci le varie realtà. La nostra speranza, come ogni anno, è quella di arrivare in fondo e vincere il torneo ma allo stesso modo è quella di vivere questi quattro giorni di sport con spensieratezza, ricaricando le batterie soprattutto in vista del lavoro che ci attende. Ci tengo a ringraziare Opi Grosseto e tutti gli altri sponsor che ci hanno permesso di partecipare al torneo”.