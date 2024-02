Gli incontri con le voci dell’archeologia alla Fondazione polo universitario grossetano

Le origini della Mitologia greca.Dalla Cosmogonia alla Teogonia. Le prime generazioni degli Dèi greci.-

Grosseto: Mercoledì 7 febbraio alle ore 16 presso l’Aula Magna della Fondazione Polo Universitario Grossetano in via Ginori, 43 si terrà la seconda conferenza del progetto “Incontri con le voci dell’archeologia”, nato dalla collaborazione tra la Fondazione Polo Universitario Grossetano, il Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali dell’Università di Siena e l’Associazione Archeologica Maremmana allo scopo di divulgare i risultati delle ricerche svolte sul territorio.

Relatrice sarà l’architetto, storica dell’arte, docente e scrittrice Vera Giommoni, che introduce così la conferenza dal titolo Le origini della Mitologia greca. Dalla Cosmogonia alla Teogonia. Le Prime generazioni degli Dei greci: “Dalle origini del mondo naturale a quelle delle divinità, la Mitologia ha sempre rappresentato e raccontato una ricerca di connessioni di senso e di scopo, usata dall’uomo per esprimere quelle emozioni legate ai grandi fenomeni della natura, poi personalizzati, cui la mente umana non sapeva dare voce. Allora Mythos e Logos si intrecciano per condividere ciò che gli antichi adombravano in Miti e Leggende? Sono essi semplici favole oppure una determinata modalità dell’esperienza del reale? E dove hanno visto i natali le prime divinità e quale forma hanno assunto?

Cercheremo le riposte nel labirinto di Cnosso e nell’antica civiltà di Creta, il cui mito ha il valore di testimonianza in senso lato.”

Ingresso libero e gratuito.