Gli Hotel Supramonte al chiostro San Marco per un concerto omaggio a Fabrizio DeAndré

Appuntamento il 20 agosto, alle 21, a Tarquinia con uno spettacolo dedicato al cantautore genovese

Tarquinia: Dopo il successo del live acustico al teatro comunale “Rossella Falk”, gli Hotel Supramonte tornano a Tarquinia in formazione completa per un imperdibile concerto tributo a Fabrizio De André. L’evento si terrà il 20 agosto, alle 21, al chiostro San Marco. L’ingresso è a pagamento. La band, attiva dal 2013, è considerata una delle realtà più accreditate nella diffusione del repertorio musicale di De André. Gli Hotel Supramonte sono formati da: Luca Cionco (voce e chitarra), Edoardo Fabretti (batteria), Michele Cannavacciolo e Massimo Furietti (chitarre elettrica e acustica), Glauco Fantini (basso), Valentino Servettini (pianoforte e tastiere), Fisandro Famiani (fisarmonica), Laurence Cocchiara (violino). Con uno

stile che unisce fedeltà all’opera di Faber e una profonda sensibilità interpretativa, il gruppo si distingue per l’intensità delle sue esibizioni. Riconosciuti anche dalla Fondazione De André, gli Hotel Supramonte propongono non solo un concerto, ma un’esperienza coinvolgente, in grado di emozionare senza mai cadere nella mera imitazione. L’iniziativa è promossa dal Comune di Tarquinia, in collaborazione con AR Spettacoli. I biglietti sono disponibili in prevendita su

www.ticketitalia.com e all’Infopoint (Tel. 0766849282).