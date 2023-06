Gli ex biancorossi si sono riuniti al Bagno Nettuno di Marina di Grosseto

Grosseto: Dopo alcuni anni di stop forzato, causa la pandemia, si sono ritrovati per la settima edizione di questo ritrovo molti ex calciatori (una quarantina) che hanno vestito la casacca biancorossa dell’Us Grosseto negli anni 60/70, molti arrivati anche da molto lontano, al Bagno Nettuno di Marina Di Grosseto di Massimo Cherubini, altro ex biancorosso, per pranzare e stare insieme una giornata per parlare degli anni che furono ed erano credetemi, anni speciali dove lo stadio comunale olimpico era sempre gremito con sei/sette mila spettatori a partita. Il tutto organizzato alla perfezione da Rolando Marchetti, con i collaboratori Fabio Machetti, Filippo Andretta e Tullio Pezzopane, i quali hanno invitato anche il presidente dell’Us Grosseto Gianni Lamioni e il direttore generale Filippo Vetrini e al loro arrivo sono stati applauditi da tutti i presenti. A metà pranzo Gianni Lamioni ha voluto fare un saluto a tutti i presenti palando anche del prossimo futuro, in vista del prossimo campionato di Serie “D” e dei programmi molto seri ed impegnativi affermando che le difficoltà della serie “D” sono notevoli, ma noi faremmo di tutto per essere protagonisti e cercare di vincere il campionato per approdare in Serie “C”, riscuotendo grandi applausi al termine.



Questi i nomi dei partecipanti: Massimo Cherubini, Rolando Marchetti, Filippo Andretta, Tullio Pezzopane, Franco Simoni, Roberto Mannini, Corrado Patterlini, Piero Armellini, Giancarlo Carloni e signora, Vinicio Ciacci, Gianni Lamioni, Filippo Vetrini, Fabio Ciavattini, Roberto Balestrelli, Piero Brezzi, Domenico Grilli, Claudio Di Prete, Agostino Schiarretta, Sergio Di Prospero, Lorenzo Zauli, Andrea Rinaldi, Mauro Agostini, Piero Giannoni, con gli amici di Venturina, quasi sempre presenti a questi eventi, come Nado Bettini e Enos Cerrini, Sandro Maiolino, Ottavio Mencio, Paolo Ciolli, Marco Cacitti, Claudio Rosi, Enrico Marini, Maurizio Maniscalco e signora, Franco Ciardi.