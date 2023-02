Gli esordienti della Nuova Grosseto Barbanella affrontano i pari età dello Spezia

Esperienza formativa per i giovani grossetani



Grosseto: Il trading center Bruno Ferdeghini ha accolto i giovani calciatori della Nuova Grosseto Barbanella. In un centro sportivo all’avanguardia, “casa” dell’associazione sportiva Spezia, gli Esordienti della società grossetana si sono confrontati con i pari età della formazione ligure che milita nel campionato di Serie A. Si è trattato di una bella esperienza formativa per i tesserati della Nuova Grosseto Barbanella, nati nel 2010 e nel 2011, che hanno vissuto un pomeriggio carico di emozioni. Ad accompagnare le due squadre che partecipano al campionato Esordienti, sono stati il responsabile tecnico della scuola calcio Stefano Rosini e gli istruttori Riccardo Balducci, Franco Marcello e Davide Siveri.





La società dello Spezia ha invitato la Nuova Grosseto Barbanella a partecipare a questo evento sportivo e formativo, grazie all’interessamento di Diego Rognini che ricopre la carica di direttore dell’Academy della società ligure. Rognini, già conoscitore delle realtà del nostro territorio, recentemente ha visitato la struttura della scuola calcio della Nuova Grosseto Barbanella rimanendone favorevolmente impressionato. Da quell’incontro è nata l’opportunità di questa visita che ha interessato due squadre giovanili.

«Per noi è stato un bell’incontro formativo – ha spiegato Stefano Rosini – sia per i ragazzi, per i tecnici e anche per i genitori dei nostri tesserati. Speriamo che in futuro ci siano altre possibilità come questa per accrescere il nostro bagaglio di apprendimento». Sul campo i giovani della Nuova Grosseto Barbanella si sono ben comportati, tenendo testa ai più quotati avversari e fornendo ottime prestazioni. «Ringraziamo lo Spezia per averci ospitato – conclude Domenico Lanzano, presidente della Nuova Grosseto Barbanella – perché queste occasioni rappresentano un momento di apertura e conoscenza per la nostra società. Non rinunciamo mai a queste opportunità di crescita e a queste esperienze che impreziosiscono il nostro lavoro quotidiano».