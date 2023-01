Grosseto: E' uscito il nuovo volume di Angelo Biondi “Gli Ebrei nella Maremma e la Comunità di Pitigliano”, una delle comunità ebraiche più importanti in dialogo con il territorio.



Il libro ripercorre le vicende della Comunità ebraica di Pitigliano, prima in ascesa demografica, economica e culturale fino all’Unità d’Italia, poi in progressivo regresso fino alla scomparsa dopo la Seconda Guerra Mondiale, a cui è seguito negli anni 90 il recupero e la valorizzazione del patrimonio materiale e culturale. Chiudono il volume alcuni paragrafi sulle tradizioni, gergo, dialetto e sulle leggende degli ebrei locali.

La Comunità ebraica pitiglianese ha una storia lunga almeno mezzo millennio. Molti hanno creduto che la sua presenza risalga alla metà del Cinquecento, in relazione alla venuta del medico David De Pomis al servizio del conte Niccolò IV Orsini. Sulla base di nuovi documenti invece, si è potuto stabilire un insediamento significativo di ebrei a Pitigliano fin dal XV secolo.

Negli ultimi decenni si sono moltiplicati gli studi sulle Comunità ebraiche sia in Toscana che nel Lazio e nell’Umbria, che hanno messo in luce una presenza ebraica molto più estesa, ma con notevoli diversità nel corso del tempo. Quella di Pitigliano divenne erede di tutte le Comunità ebraiche della zona feudale che consentirono agli ebrei migliori condizioni di vita e l’instaurarsi di rapporti complessivamente buoni con la popolazione cristiana, tanto più che la maggior parte delle Comunità dei feudi non conobbe il ghetto.

Angelo Biondi, laureato in Lettere, ha lavorato a lungo nella Scuola, svolgendo anche attività pubblicistica presso alcuni giornali. Da tempo si occupa di studi di storia, di arte e delle tradizioni popolari ed etnografiche della Maremma toscana e laziale ed ha pubblicato numerosi libri e contributi nei suddetti settori, con particolare attenzione ai feudi di confine, alle Comunità ebraiche, alla pirateria barbaresca, oltreché alle forme della tradizione popolare.

Il libro è disponibile sul sito della casa editrice www.cpadver-effigi.com