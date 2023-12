Attualità Gli auguri di Natale del sindaco e del prefetto agli anziani del Ferrucci 22 dicembre 2023

Grosseto: Il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna insieme al prefetto Paola Berardino sono andati a porgere i consueti auguri di buone feste agli ospiti e agli operatori della casa di riposo in via Ferrucci. “Durante le feste più sentite dell'anno – sottolinea il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna – è importate che i cittadini sentano la vicinanza e l'affetto delle istituzioni. Oggi in rappresentanza di tutta l'Amministrazione sono stato felice di poter portare i miei auguri agli anziani e al personale della casa di riposo. Colgo l'occasione per ringraziare veramente di cuore chi ogni giorno si prende cura dei nostri anziani e con passione regala loro quella serena quotidianità che li fa sentire a casa”. In sintonia le parole del prefetto, Paola Berardino: “Quest’anno, in occasione delle ormai prossime festività natalizie, ho voluto portare la mia vicinanza alle donne e agli uomini della casa di riposo Ferrucci. I nostri anziani rappresentano un patrimonio di tradizioni, storia, saggezza e insegnamenti che costituiscono le fondamenta del nostro presente e futuro. A tutti loro va un caloroso augurio di un sereno Natale e di un felice anno nuovo”. Seguici



