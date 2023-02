Gli assistenti sociali del Coeso "in cattedra" all'istituto Leopoldo II di Lorena

Incontro per parlare di salute e sociale con le classi V dell'indirizzo socio-sanitario



Grosseto: Cosa si intende per servizi sociali e per quali aspetti si differenziano da quelli sanitari? E' stata questa la risposta che il personale del Coeso Società della Salute ha cercato di dare ieri, giovedì 9 febbraio, agli studenti delle classi quinte dell'istituto Leopoldo II di Lorena, indirizzo socio-sanitario, nel corso di un intervento che si è tenuto proprio nella scuola.

Gli assistenti sociali Valentina Pettini e Massimiliano Tulipano hanno affrontato con i giovani vari temi a partire dal concetto di salute, secondo la definizione dell'Oms, l'Organizzazione mondiale della sanità, per soffermarsi poi sulla professione dell'assistente sociale. Durante la mattinata è stata proiettata anche una puntata di "Aiutanti di mestiere", la serie web realizzata dal Coeso e dalla scuola di cinema - laboratorio per filmmakers di Grosseto, diretta dal regista Francesco Falaschi: l'esperienza riportata è stata spunto per una riflessione di gruppo.

"Siamo molto lieti di attivare questo tipo di collaborazione con le scuole del territorio - commenta la direttrice del Coeso SdS Tania Barbi - perché incontrare gli studenti che si approcciano a un percorso formativo nel settore sociale e socio sanitario ci permette di dare loro una visione realistica della professione e confrontarsi con il nostro personale. Occasioni come queste, inoltre, sono preziose per rinsaldare il ruolo della Società della Salute nell'intera comunità e non solo nelle fasce di popolazione che ricorrono ai nostri servizi e prestazioni. Ringraziamo quindi l'istituto per l'invito e gli studenti per aver seguito con interesse e partecipazione l'intervento".