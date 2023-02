Attualità Gli “Artigiani per la vita” consegnano il loro dono all’Uf Cure palliative 10 febbraio 2023

Redazione Sabato 11 febbraio, alle 11, nella sala del Day hospital delle Cure palliative (ospedale Misericordia) Cna Grosseto recapita l’ecografo portatile acquistato con fondi raccolti a luglio

Grosseto: Sarà consegnato sabato 11 febbraio, alle 11, all'unità funzionale Cure Palliative dell'Azienda Usl Toscana sud est, l'ecografo portatile acquistato grazie ad "Artigiani per la vita", l'iniziativa di solidarietà che ogni estate Cna Grosseto organizza per raccogliere fondi da destinare a importanti realtà del territorio. La cena che si è tenuta lo scorso luglio alla Cava di Roselle ha permesso di finanziare l'acquisto di un'importante strumentazione che sarà, appunto, consegnata sabato, in occasione della Giornata del malato, per essere utilizzata nell'attività che ogni giorno il personale dell'azienda sanitaria porta avanti a sostegno dei pazienti e delle loro famiglie. Saranno presenti all'evento Massimo Forti, direttore della Rete ospedaliera dell'azienda Usl Toscana sud est, Anna Paola Pecci, responsabile dell'Uf Cure palliative, Tania Barbi, direttrice del Coeso Società della Salute, Riccardo Breda, presidente di Cna Grosseto, Daniela Morosini, presidente del comitato di zona Grosseto per Cna e ideatrice della manifestazione, e Anna Rita Bramerini, direttore di Cna Grosseto. L'appuntamento è alle 11 nella sala del Day hospital dell'Uf Cure Palliative, ospedale Misericordia, scala A, primo piano.





