Gli Arcieri di Montalcino si preparano alle tradizionali Gare di Tiro con l’Arco di Ferragosto dopo essersi imposti ai Campionati Italiani

Dal 15 al 17 Agosto a Montalcino tornano le Gare di Tiro con l’Arco, organizzate dalla Compagnia Ilcinese Arcieri di Montalcino con il patrocinio del Comune, che vedranno la partecipazione come ospiti di due grandi protagonisti della disciplina: Mauro Nespoli e Ella Gibson. In attesa delle tradizionali gare, gli arcieri de Ilcinese fanno incetta di premi ai Campionati Italiani Targa di Rovereto

Montalcino: La Compagnia Ilcinese Arcieri di Montalcino si prepara alle Gare di Tiro con l’Arco, organizzate con il patrocinio del Comune, che tradizionalmente si svolgono dal 15 al 17 Agosto presso il campo di tiro con l’arco in Località Osticcio.

Montalcino dunque è pronta a ospitare una competizione dal carattere interregionale, molto attesa dagli atleti di tutta Italia, e non solo, che arriveranno nel territorio montalcinese per tre giorni di gare e competizioni. Quest’anno, saranno ospiti delle competizioni campioni nazionali e internazionali, uno su tutti Mauro Nespoli arciere tricolore che ha regalato all’Italia grandi emozioni e successi internazionali, vincendo una medaglia d'oro nella gara a squadre ai Giochi Olimpici di Londra 2012, oltre all'argento, sempre a squadre, a Pechino 2008 e a quello nella gara individuale a Tokyo 2020. E poi la britannica Ella Gibson, attualmente la numero uno al mondo nel compound femminile, vincitrice della medaglia d'oro nell'evento compound femminile ai Campionati europei di tiro con l’arco 2024 tenutisi a Essen, in Germania, medaglia d'oro ai Campionati europei di tiro con l’arco indoor 2022 tenutisi a Laško, in Slovenia evinto la medaglia d'oro nell'evento compound femminile ai Giochi Mondiali del 2022 tenutisi a Birmingham, Alabama, Stati Uniti.





Insieme a loro saranno presenti anche Federico Musolesi (Tokyo 2020), David Pasqualucci (Rio 2016), Marco Bruno (pluri medagliato internazionale compound), insomma tantissimi atleti di alto livello che arrivano veramente da tutta Italia, dal Piemonte e alla Puglia. Saranno ospiti anche il Presidente della Fitarco Vittorio Polidori, la Vice Presidente Vicaria Cristina Pernazza, oltre a tre membri della commissione nazionale arbitri Edoardo Corbucci. Ospiti di grande prestigio dunque che andranno ad arricchire un programma importante di tre giorni di gare di grande partecipazione. I premi in palio sono offerti dagli sponsor che ogni hanno supportano la manifestazione con grande orgoglio.

La Compagnia Ilcinese Arcieri, oltre alle Gare di Tiro in programma, segnala anche gli ottimi risultati ottenuti dai propri atleti ai Campionati Italiani Targa a Rovereto che si sono svolti lo scorso 19-20 Luglio a Rovereto. Una vera incetta di premi per gli Arcieri di Montalcino che hanno fatto brillare i proprio colori con Marcella Tonioli medaglia di bronzo nella categoria Compound Senior Femminile, argento nel Mixed Team Compound conquistato ancora da Marcella Tonioli in coppia con Mauro Bovini e medaglia d’argento con per Lorenzo Pierangioli, Filippo Montagnani e Giacomo Cassini nella sfida a squadre Olimpico Junior Maschile.

Con i risultati ottenuti e la programmazione delle gare, gli Arcieri di Montalcino celebrano lo sport e i successi di una comunità che continua a puntare in alto, freccia dopo freccia.



