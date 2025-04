Gli appuntamenti di oggi sull’Isola del Giglio con ForesTEEN Academy di SEGNI Festival al Giglio: il primo contenuto artistico di progetto ForesTEEN

Isola del Giglio: È iniziato il primo giorno di SEGNI Festival al Giglio con la ForesTEEN Academy a Isola del Giglio, la cinque-giorni organizzata dalla mantovana Segni d’infanzia Associazione, all’insegna del dialogo transgenerazionale tra TEEN (giovani tra i 15 ed i 25 anni) da tutta Italia ed Europa, artisti locali ed internazionali ed operatori culturali internazionali. Ma non solo, saranno molte le attività di questo weekend del ponte del 25 aprile e coinvolgeranno anche i cittadini, visitatori e turisti dell’isola toscana, spaziando da TEEN Trekking Discussions (discussioni in cammino), partecipazione ad attività artistiche, confronto con gli artisti e creazione di performance site specific.

Il programma di oggi per i gigliesi - 23 aprile:

Questa esperienza sull’Isola del Giglio si apre con l’intrattenimento aperto a tutti e tutte, a partire dagli 8 anni: cittadini e turisti. Alle ore 18:00 presso i Lombi, Dreamborn un rituale con gli artisti de La Luna Nel Pozzo.

Da domani, 24 aprile, inizieranno le tipiche Discussioni in Cammino sui sentieri dell’Isola, a cominciare dalla passeggiata fino al Faro di Capel Rosso. Il ritrovo è alle 11:00 con partenza da Piazza Gloriosa.

Per programma ed orari aggiornati in relazione al meteo, sia per le Trekking Discussions che per le altre attività, è possibile scrivere via whatsapp al numero 375 6382711 ed è consigliato seguire @teentheatrenetwork e @segnidinfanzia sui social ed attivare la campanella per le notifiche.

La ForesTEEN Academy ha ricevuto il contributo del Comune di Isola del Giglio ed è resa possibile dal cofinanziamento di Europa Creativa e dal finanziamento da parte di Segni d’infanzia Associazione. Si ringraziano Maregiglio per la sponsorizzazione tecnica, Hotel Monticello e Compagnia dei Cosi per la preziosa collaborazione.

Per scoprire il progetto ForesTEEN e proporre una collaborazione, è possibile visitare il sito segnidinfanzia.org sulla sezione projects.