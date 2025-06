Gli appuntamenti di giugno del ventennale del Saturnia Festival

Giovedì 19 giugno a Marsiliana e sabato 21 giugno a Montemerano per la Notte Romantica. Protagoniste le nuove generazioni

Manciano: Nel mese di giugno, il Saturnia Festival 2025, anno del ventennale della rassegna, prosegue con due appuntamenti imperdibili, all’insegna della musica e dell’emozione, valorizzando ancora una volta il talento dei giovani musicisti e le bellezze del territorio. Gli eventi sono ad ingresso gratuito.

Il primo evento si terrà giovedì 19 giugno alle ore 19.15, nella splendida cornice del Castello della Marsiliana. Il concerto “Armonie di suoni” vedrà protagonista il gruppo “Sounds of Today”, composto da giovanissimi talenti del panorama jazz e fusion: Gabriele Milani alla tromba, Luca Tonini al contrabbasso, Alessandro Chiavoni alla batteria ed Emanuele Ferrone al pianoforte.

Interpreti emergenti, che porteranno in scena un programma ricco e variegato, capace di unire tecnica, passione e freschezza espressiva.

Dalle 18.00 è prevista anche una visita gratuita al Museo contadino della famiglia Corsini.

Il secondo appuntamento è previsto per sabato 21 giugno alle ore 21.15, nella magica piazza del Castello di Montemerano, in occasione della Notte Romantica. Il Concerto del Saturnia Festival 2025 per la Notte Romantica sarà un vero e proprio viaggio musicale sotto le stelle, con le più celebri melodie jazz e internazionali reinterpretate in chiave intima e raffinata da un quintetto d’eccezione capitanato da Leonardo Anselmi.

Voce, chitarra, sax, basso e batteria si fonderanno per creare un’atmosfera calda e avvolgente, dove ogni nota sarà un omaggio alle emozioni senza tempo. Standard intramontabili e grandi successi accompagneranno il pubblico in una serata elegante e coinvolgente, perfetta per chi vuole lasciarsi trasportare dalla magia della musica e della notte.