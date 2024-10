Grosseto: Venerdì 11 ottobre alle ore 18:00, la scrittrice grossetana Fulvia Perillo presenta il suo nuovo libro "Altre mitiche creature", edito Effigi. Gli appuntamenti con la cultura tornano nella fabbrica sartoriale di Toscano Collezioni. La presentazione, a ingresso libero, avrà come scenografia la sala conferenze della fabbrica in via a Genova 5 Grosseto.

A presentare l’incontro sarà l’autore Enrico Bistazzoni, mentre Laura Ormezzano presterà la sua voce ad alcune letture.

Il libro dipana tutto quel caleidoscopio di emozioni e realtà variegate che rappresentano le donne, facendo riferimento alle caratteristiche delle dee antropomorfe dell’Olimpo. Dopo secoli di emarginazione, le donne hanno imparato a esprimere se stesse, ad affrontare avventure, passioni, difficoltà, con risorse impensate e inattese.

Questo è l’argomento che lega i racconti contenuti nel libro di Fulvia Perillo: la complessità della natura umana e in special modo quella femminile, assimilabile all’araba fenice, creatura mitologica, capace di rinascere dalle proprie ceneri all’infinito.

La trama

È davvero così complicato conoscere le donne? Probabilmente sì, per la realtà variegata che rappresentano, con caratteristiche simili a quelle delle dee antropomorfe dell’Olimpo, nel bene e nel male.

Dopo secoli di emarginazione, hanno imparato a esprimere se stesse, ad affrontare avventure, passioni, difficoltà, con risorse impensate e inattese. Questo è l’argomento, il fil rouge che lega i racconti di questo libro, la complessità della natura umana e in special modo quella femminile, assimilabile all’Araba Fenice, creatura mitologica, capace di rinascere dalle proprie ceneri all’infinito.

E se la società talvolta cerca di uniformare gli individui, soprattutto le donne, attribuendo loro qualità astratte, legate a un modello culturale, ebbene, le protagoniste di queste storie sanno emanciparsi, andare oltre, sorprendere e uscire dai canoni, ribellandosi a stereotipi falsi e riduttivi. In fondo cos’è la normalità? Una di loro ne ha un’idea precisa: «La normalità non esiste, è solo un punto e virgola per evitare di andare a capo»

Al termine della presentazione seguirà un piccolo aperitivo in fabbrica.

È possibile prenotare il proprio posto telefonando allo 056422329 o al 3923438682

Evento organizzato dalla libreria Mondadori del centro storico in collaborazione con Toscano Collezioni.