Gli AmeriKans in concerto al Teatro Moderno

Grosseto: Una serata all’insegna della grande musica e della solidarietà: sabato 3 maggio alle ore 21 il Teatro Moderno ospiterà il concerto degli AmeriKans, band grossetana che da anni porta sul palco l’energia e le sonorità del rock, pop e country di matrice americana e inglese. Sul palco, insieme agli AmeriKans, ci saranno anche ospiti d’eccezione: la nota attrice e presentatrice Laura Ormezzano e due talentuosi ballerini, Andrea Pozzi ed Elisabetta Martucci, reduci da una tournée in Brasile, pronti ad arricchire lo spettacolo con coreografie coinvolgenti. Un evento speciale a scopo benefico: tutti i componenti dello spettacolo hanno scelto di donare parte del ricavato all'associazione La Farfalla impegnata attivamente sul territorio grossetano. “Siamo contenti di sostenere iniziative come questa, che uniscono la cultura, l’arte e la solidarietà – affermano il primo cittadino Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l'assessore alla Cultura Luca Agresti –. Ringraziamo tutti gli artisti coinvolti per la generosità e la passione con cui portano avanti il progetto”. I biglietti sono acquistabili su TicketOne, contattando il numero 348-2347365 o presso la biglietteria del Teatro Moderno a partire dalle ore 16 del 3 maggio.

