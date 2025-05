Gli alunni delle elementari di Braccagniin gita a Roma per incontrare Capitano Ultimo

L'ex ufficiale dei Carabinieri aveva vissuto nel paese e frequentato la loro stessa scuola

Braccagni: Esiste un legame speciale tra Capitano Ultimo e Braccagni. Nel piccolo paese della piana maremmana Sergio De Caprio è cresciuto e qui, l’ex ufficiale dei Carabinieri salito agli onori delle cronache per la cattura del boss mafioso Totò Riina, ma anche per tante altre inchieste sulla malavita in Italia, ha intessuto quei rapporti umani che lo hanno accompagnato per tutta la vita. “Pensare al mio paese e alla sua gente, ai valori che qui ho appreso, alle relazioni umane mi ha aiutato nei periodi in cui, a causa delle minacce della malavita, ero costretto a vivere in clandestinità”, così raccontò due anni fa ai bambini e alle maestre della scuola elementare “Amilcare Concialini”, quando venne a trovarli e, attraverso gli amici con cui ha condiviso i banchi di scuola, ha esaudito il desiderio di rientrarvi dopo quasi cinquanta anni.

Questa volta sono stati gli alunni e le maestre a recarsi a Roma nella suggestiva cornice della Tenuta La Mistica per incontrare Sergio De Caprio, grazie al contributo di un bando della Fondazione CR Firenze, ottenuto con un progetto sulla legalità avviato dall’ex preside del comprensivo di Castiglione della Pescaia Angelo Costarella e proseguito con l'attuale dirigente Daniela Bilgini, cui ha collaborato la locale sezione dell’Associazione Volontari Capitano Ultimo. Un momento ricco di emozioni, ma anche dal grande valore didattico. Gli alunni e le maestre hanno portato in dono a Ultimo un totem che raffigura gli ambienti naturali della Maremma con i suoi animali. Una tematica quella della tutela dell'ambiente che lo ha sempre visto in prima linea, al pari della sua passione per i nativi americani, da qui l’idea del totem. Tra i doni anche una copia dell'articolo scritto dal piccolo Sergio De Caprio su La Pulce, il giornalino della scuola, in cui descriveva l’essere Carabiniere e custodito dall’amico Roberto Fidanzi che, con l’altro compagno di scuola Patrizio Galeotti, era presente a Roma.

I bambini hanno potuto comprendere il progetto che Ultimo ha messo in piedi a La Mistica in favore dei più deboli, come i bambini abbandonati, persone che vivevano in strada, donne che hanno subito violenza e minacce, ex detenuti e altri ancora. Gli alunni hanno partecipato a vari laboratori in pizzeria e nella pelletteria ed hanno potuto apprezzare l’arte della falconeria. Una giornata che si porteranno sicuramente dietro nella vita, al pari dell'emozione di ritrovare il loro eroe che, questa volta, ha tolto il passamontagna che da anni lo proteggeva ed il mistero che questo comportava ha lasciato spazio al suo viso: quello di un bambino, partito da un piccolo paese della Maremma e che grazie all’esempio del padre comandante della locale stazione dei Carabinieri ed ai valori che una terra come la Maremma gli ha saputo trasmettere, ha dato la caccia e arrestato alcuni dei più pericolosi latitanti della storia d’Italia.