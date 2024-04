Gli alunni della Bugiani incontrano lo scrittore Paolo di Paolo e presentano il loro libro

Follonica: A conclusione del progetto Folmasca, nato da una collaborazione tra la Biblioteca Comunale della Ghisa, la scrittrice Paola Zannoner e la Scuola secondaria di primo grado A.Bugiani, l’11 Aprile lo scrittore Paolo di Paolo ha incontrato durante la mattina le classi III A e III D, confrontandosi su tematiche concordate.



È la seconda tappa di un progetto iniziato a novembre. Sono state molte le domande poste a cui lo scrittore ha risposto ripercorrendo la sua carriera. La classe 3A ha cantato la canzone rap scritta in onore di Di Paolo; la classe 3D, invece, ha presentato il "Gioco dell'oca dello scrittore", un lavoro realizzato in circa 1 mese, durante il quale sono state percorse tutte le tappe da affrontare per scrivere un testo autobiografico.

Nel pomeriggio, invece, sono stati protagonisti alcuni alunni delle classi II e III, gli Incantautori, ( Davide Baldanzi, Irene Bernardini, Michelle Biondi, Benedetta Bua, Diletta Delfina Capaldo, Ginevra Ferro, Asia Francardi, Giada Furi, Viola Giovannetti), che hanno presentato il loro libro, “Follonica fucina di storie”, frutto di un laboratorio di scrittura, seguito dalla scrittrice Zannoner, che li ha visti creare un loro racconto, dall’idea alla pubblicazione.

Ai ragazzi l’attività è piaciuta molto e anche Zannoner si è detta soddisfattissima del percorso, che avrà un seguito anche il prossimo anno. Stimolare gli alunni a leggere e scrivere, fare in modo che questa attività diventi piacevole per loro per sviluppare competenze fondamentali per la loro formazione