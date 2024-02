Gli alunni della Bugiani di Follonica sulla Gora, alla scoperta del territorio

Follonica: All’interno del Progetto "L'acqua porta vita" dopo un incontro introduttivo in classe, il Prof. Lupi e l’esperto Mario Matteucci sono partiti per un’uscita sulla Gora con prelievo di campioni vegetali e animali. Il tutto è stato arricchito con racconti di biodiversità, con l’ illustrazione delle specie tipiche di quest'ambiente, e racconti di irreggimentazione idrica e sfruttamento delle acque per le ferriere.







Esplorare il territorio è come aprire la porta alla vita e alla scoperta. Attraverso questo viaggio, gli alunni hanno constatato la presenza di piante e animali, accogliendo sia gli amici autoctoni che gli stranieri introdotti dalla mano dell'uomo.

Ogni pianta e animale racconta una storia unica, creando un tessuto vivente di biodiversità. La missione che la scuola si propone è comprendere e preservare questo equilibrio delicato, promuovendo una coesistenza armoniosa tra le specie.

Il progetto rientra nel macroprogetto di educazione ambientale che prevede tantissime attività per promuovere la consapevolezza delle problematiche ambientali e una profonda conoscenza del territorio per la sua protezione e salvaguardia.

Il progetto proseguirà con un'uscita alle sorgenti della Gora, a Valpiana.