Attualità Gli alunni dell'Istituto Comprensivo Grosseto 3 in visita alla Camera dei Deputati 21 aprile 2023

21 aprile 2023 139

139 Stampa



Redazione Grosseto: Una delegazione di studenti delle classi prime della scuola SSIG G. Ungaretti dell’IC Grosseto 3, parteciperà al convegno “PCTO e sicurezza del lavoro: le proposte per rafforzare la sensibilizzazione degli studenti” che si terrà alla Camera dei deputati a Roma il giorno 26 aprile, in occasione della Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro.

Questa occasione è stata sostenuta da ANMIL (Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro) di Grosseto, partner del progetto didattico, per documentare l’esperienza vissuta a scuola e assistere a vari interventi che esporranno esperienze e progetti sul tema PCTO. Gli alunni coinvolti nel progetto “Al lavoro sicuri”, daranno testimonianza del lavoro svolto nell’ambito del progetto sulla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, finalizzato a promuovere comportamenti consapevoli e la cultura della sicurezza già in giovanissima età. Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Attualità Gli alunni dell'Istituto Comprensivo Grosseto 3 in visita alla Camera dei Deputati Gli alunni dell'Istituto Comprensivo Grosseto 3 in visita alla Camera dei Deputati 2023-04-21T17:30:00+02:00 160 it Gli alunni dell'Istituto Comprensivo Grosseto 3 in visita alla Camera PT1M /media/images/camera-deputati-30-novembre-2022.jpg /media/images/camera-deputati-30-novembre-2022.jpg Maremma News Grosseto, Fri, 21 Apr 2023 17:30:00 GMT