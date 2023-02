Gli Allievi Under 17 del Grosseto calcio vincono contro l'Audace dell'Elba

Grosseto: Partita in totale controllo del Grosseto, che passa in vantaggio con Cipollini al 25' del primo tempo con un tiro al volo da calcio d’angolo. I grossetani collezionano numeroso occasioni per raddoppiare, senza trovare l'occasione per imprecisione o per un pizzico di sfortuna. Il portiere dei maremmani, Nesti rimane inoperoso. Il secondo tempo era la fotocopia del primo, con Simi, Inbraimi, Nardi e Repola, che a più riprese sfiorano la rete. Nardi al 39' del secondo tempo colpisce sotto la traversa e la palla rientra in campo. L’unica azione dei padroni di casa è al 45'. Nesti è autore di un buon intervento, aiutato da Giraudo che spazza via quasi sulla linea di porta. Sarebbe stata una vera beffa per i giovani biancorossi. Alla fine arriva il triplice fischio del direttore di gara e la vittoria per i giovani grossetani.

Campionato allievi regionali under 17.

Audace Isola d’Elba – U.s. Grosseto 1912 0-1



Marcatori: 25'pt. Cipollini (Gr.)



Audace Isola d’Elba: Canestrelli, Adriano, Zallo, Balletti, Mercantelli, Giacomelli, Provenzali, Pagni, Iberti, Lista, Matacera



U.s.Grosseto 1912: Nesti, Fommei, Baldanzi, Repola, Giraudo, Cipollini, Tarlev, Nardi, Ibrami, Bojinov, Mori. A disposizione: Cipriani, Emini, Daveri, Canu, Simi, Pierini, Molinu, Fregoli.