Gli Allievi regionali Under 17 del Grosseto vincono a Livorno

Grosseto: Partita condizionata da un forte vento. Il Grosseto cerca come di solito di impostare la partita sulla manovra, contro una squadra avversaria che pensa solo a difendersi e a ripartire con lanci lunghi, cercando di sfruttare il favore del vento. Il secondo tempo si apre con la bella realizzazione di Tarlev, a pochi minuti dall'inizio. Leonardo, della Portuale Livorno, approfitta di un errore difensivo dei maremmani, per riportare il risultato in parità. Al 31', con un bel colpo di testa, Cipollini porta in vantaggio i giovani biancorossi. Da segnalare le numerose occasioni sprecate dal Grosseto nel corso della gara. Buona la partita dei ragazzi di mister Angeli, che giocano con determinazione e carattere, considerate le numerose assenze.



U.s. Grosseto 1912 - Portuale Livorno 2-1

Marcatori: 3' st. Tarlev (Gr), 6' st. Leonardo( Portuale), 31' st. Cipollini (Gr.)

U.s. Grosseto 1912: Nesti, Canu, Baldanzi, Giraudo, Daveri, Cipollini, Simi, Nardi, Pimpinelli, Tarlev, Mori. A disposizione: Di Lorenzo, Frediani, Bojinov, Emini, Generali, Busetta, Pierini. Allenatore Angeli.

Portuale Livorno: Cinali, Esposito, Leonardo, Parenti, Casarosa, Potenza, Galli, Pancaccini, Hoxha, Ciarci, Gennari. Allenatore Paci