Gli Allievi Interprovinciali Under 16 del Grosseto battono la Portuale Livorno

Grosseto: I giovani di mister Silvestro si mettono in evidenza, giocando una buona partita sempre in totale controllo. I biancorossi vanno in vantaggio con Zauli, per poi chiudere il confronto con la doppietta di Gargani.

Gli ospiti, hanno una occasione al termine del confronto, che sfruttano al massimo per realizzare la rete della bandiera.





Campionato Allievi Interprovinciali under 16 (2007)

U.s.Grosseto 1912 - Portuale Livorno 3-1

Marcatori: 30 ' pt.Zauli (Gr.), 35', 40' pt. Gargani, 78' st. Temperanza (P.l.)

U.s. Grosseto 1912: Santorini, Amoroso, Coppola (Arzillo), Stefani (Florea), Magnani (Capitino), Cepollaro, Poccia, Zauli, Turbati, Rosati (Jusufi), Gargani. A disposizione: Balassone, Jusufi, Capitino, Florea, Arzillo. Allenatore Silvestro.

Portuale Livorno: Provenzali, Esposito, Giudice, Mauriello, Storace, Casabona, Cancelli, Sangiacomo, Temperanza, Raugi, Bassini. A disposizione: Simonini, Paone, Bertini, Baroncini, Caltabiano, Fiori. Allenatore Macor





(foto Mario Spalletta)