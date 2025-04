Cultura Gli allievi del Giannetti si presentano al Saggio di Pasqua 12 aprile 2025

L’Istituto musicale comunale Palmiero Giannetti presenta il tradizionale Saggio di Pasqua, un evento dedicato alla musica e alla valorizzazione del talento dei propri allievi. Grosseto: L’evento si terrà mercoledì 16 aprile alle ore 17.00 nella Chiesa dei Bigi (Polo Le Clarisse), una cornice suggestiva e ricca di storia che farà da sfondo a un pomeriggio di grande musica. Il programma del saggio prevede un’ampia varietà di brani e generi musicali, eseguiti dai giovani talenti dell’istituto diretto dal maestro Antonio Di Cristofano. Gli allievi si esibiranno con strumenti diversi, tra cui flauto, violino, chitarra, pianoforte, canto e sassofono, interpretando opere di compositori celebri come J.S. Bach, F. Chopin, G. Fauré, R. Dyens, H. Villa Lobos e molti altri. «Il saggio di Pasqua rappresenta per i nostri allievi un momento importante di crescita artistica e personale – dichiara il direttore Di Cristofano –. È un’occasione per condividere con il pubblico il risultato di mesi di studio e impegno. Siamo orgogliosi del talento e della dedizione dei nostri ragazzi e lieti di poter offrire alla comunità un evento che unisce musica e passione». I protagonisti della serata saranno Arianna Fiorillo al flauto, Fausto Spadi e Eva Frati al violino, Tara Freya Corsetti e Andrea Oesterer al canto, Matteo Greco e Livio Santoni alla chitarra, Camilla Franci, Andrea Rossi, Francesco Nacucchi, Riccardo Abbruzzese, Jacopo Leotta, Ludovico Amarena, Chiara Keiko Casamatta, Serena Cirocco, Andrea Lentini Campallegio, Gennaro Pisanelli, Chiara Rallo, Marco Fatarella, Carlotta A. Denevi, Elia Belardi, Leonardo Benocci, Francesco Pilici e Biagio Sani al pianoforte, oltre a Pietro Sironi al sassofono. L’ingresso è libero e aperto a tutti gli appassionati di musica e ai sostenitori dei giovani talenti. Seguici



