Giustizia Sociale e Sviluppo Equo. Serena Cortecci (Avs): "La Toscana che vogliamo”

Grosseto: «La Toscana - dichiara Serena Cortecci candidata al consiglio regionale per Avs - è una terra ricca di storia e cultura dove convivono eccellenze e fragilità. Se le grandi città e le aree metropolitane godono di servizi più strutturati e opportunità, le zone interne come il Monte Amiata, le Colline del Fiora e quelle rurali continuano a soffrire di isolamento, spopolamento e talvolta carenza di servizi essenziali. La pandemia ha messo a nudo queste disparità, mostrando quanto la distanza dai centri urbani significhi difficoltà nell’accesso alla sanità, ai trasporti pubblici, al lavoro e persino alla formazione.

Per AVS, giustizia sociale significa anche giustizia territoriale. Non possiamo parlare di Toscana coesa finché delle comunità sono costrette a scegliere tra restare in territori privi di prospettive o abbandonarli per cercare opportunità altrove. È una situazione che indebolisce la nostra regione e ne compromette il futuro.

Le nostre priorità sono quella di rafforzare la sanità pubblica , con particolare attenzione alle zone interne, garantendo presidi ospedalieri, medicina di prossimità e telemedicina, potenziare il trasporto pubblico locale e le connessioni digitali per ridurre l’isolamento e favorire la mobilità sostenibile. E’ importante investire nella “green economy” e nelle energie rinnovabili, trasformando il Monte Amiata in un laboratorio di innovazione sostenibile, promuovere filiere corte, agricoltura biologica e turismo lento per valorizzare le risorse locali senza depauperare l’ambiente.

Ovviamente è necessario per rivitalizzare e rendere attrattive le zone interne dare sostegno concreto alle famiglie attraverso politiche abitative, incentivi per i giovani e servizi per l’infanzia anche nei piccoli comuni, prevedere programmi di contrasto alla povertà energetica e accesso equo ai servizi educativi e culturali.

Noi crediamo in una Toscana che non lascia indietro nessuno. Una Toscana che riconosce la ricchezza delle differenze e investe per garantire pari dignità a ogni cittadina e cittadino, su tutto il territorio della regione.

Il nostro impegno - conclude Cortecci - sarà quello di costruire comunità più coese, inclusive e solidali, dove giustizia sociale, giustizia ambientale e territoriale camminano insieme».



