Giurano gli allievi alla Scuola Marescialli e Brigadieri Felice Maritano di Firenze, la Regione presente con il Gonfalone

Firenze: Un momento particolarmente significativo alla Scuola Marescialli e Brigadieri Felice Maritano di Firenze dove questa mattina ha avuto luogo il giuramento dei marescialli del 13esmo corso, al termine del terzo anno di formazione.

La Regione Toscana era presente come di consueto con il proprio Gonfalone. Alla cerimonia anche il presidente della Regione accolto dal Comandante, il Generale Carlo Cerrina che ha ringraziato per la presenza costante dell’Ente nei momenti più significativi della vita della Scuola.

Il presidente della Regione ha ricordato come quella della Scuola Marescialli e Brigadieri sia una realtà importante e profondamente radicata a Firenze e in Toscana. Ha infine rivolto un augurio da parte di tutta la comunità alle allieve e agli allievi che oggi giurano fedeltà alla Repubblica e che testimoniano l'orgoglio di servire le Istituzioni ed il bene comune, secondo i principi della nostra Costituzione.