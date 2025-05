Giunta al termine la regular season, è ora delle Finali Nazionali copy

Follonica: Per il Follonica Hockey due le formazioni che rappresenteranno la società bianco/azzurra, l'Under 11, che sarà impegnata a Breganze in prov. di Vicenza dal 22 Maggio al 25 Maggio 2025, e l’Under 19 che affronterà le rivali delle altre zone a Correggio in provincia di Reggio Emilia dal 30 Maggio al 2 Giugno 2025.

I piccoli dell'Under 11, guidati dal mister Polverini Franco, al secondo anno di categoria, si sono classificati primi nel girone della Zona 4 Tosco/Ligure , con 11 vittorie su 12 gare disputate, battendo Sarzana, Forte dei Marmi, Prato, Camaiore , detentore del titolo e Viareggio, oltre a Grosseto l'unica formazione che è riuscita a fermare sul pari in uno dei due confronti.

I ragazzi e ragazze U.11 sono: Esposito Emma (Portiere), Rosadini Valerio, Favilli Pietro, Cardinali Francesco, Parri Francesco, D’Agostino Lorenzo, Nerozzi Samuele, Croci Diego, Orlandini Samuele, Galoppi Davide,

Eccellente lavoro anche per i fratelli maggiori dell'U19, guidati per la prima volta da Alberto Aloisi. Detentori del titolo nazionale, hanno affrontato formazioni come Pumas, Forte dei Marmi e Sarzana, riuscendo a classificarsi secondi dietro alla formazione di Mirko Bartolucci. I ragazzi l’Under 19 e precisamente Maggi E., Frare, Asta, Mai, Talarico, Maggi A. Fabbri, Burroni, Premoli, Del Viva, Mugnaini, Margheriti, Malvezzi, Burroni guidati dal mister Aloisi Alberto coadiuvato dal team Del Viva V., Premoli, Del Viva A. Margheriti, hanno svolto un campionato raggiungendo un’ottima qualificazione.

Il Presidente Franco Ciullini soddisfatto dei risultati ottenuti dalla società del Follonica Hockey nelle qualificazioni ha ricordato che questa società da sempre ha il miglior settore giovanile italiano dell’Hockey a rotelle.