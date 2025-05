Cronaca Giunge in Tribunale la vicenda dello stalker degli amministratori follonichese 19 maggio 2025

Grosseto: Udienza al tribunale di Grosseto per il caso dello stalker che ormai da quasi tre anni ha preso di mira amministratori, consiglieri di Follonica, ma anche politici e giornalisti con post diffamatori sui principali canali social. Una vera e propria persecuzione che in questi anni ha inciso pesantemente sulla qualità della vita delle vittime tanto da portarli a presentare numerose denunce che sono sfociate infine in un processo. La vicenda, come ricorderete, era stata portata all'attenzione della stampa dalle stesse vittime, che avevano raccontato quanto avevano dovuto subire in questi anni. Davanti al giudice Marco Mezzaluna e al Pm Valeria Lazzarini, le vittime si sono costituite parte civile, depositando, tramite i loro avvocati Mimmo Fiorani, Cristina Solignani e Francesca Mondei, nuova documentazione che dimostra la reiterazione del comportamento persecutorio messo in atto dallo stalker. Nonostante il procedimento, infatti, l'uomo ha continuato anche negli ultimi giorni a postare offese e ingiurie contro le vittime. Seguici



