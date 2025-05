Giulio Gambelli, "L'ultima farfalla del Sangiovese": omaggio al Maestro del vino toscano

Giovedì’ 29 maggio alle ore 18:00, la Pro Loco di Grosseto ospita Carlo Macchi per presentare il suo libro - Giulio Gambelli, L’ultima farfalla del Sangiovese

Grosseto: Giulio Gambelli è stato l’uomo che dal dopoguerra agli anni 2000 ha cambiato il volto del vino toscano. Non era enologo, ma aveva un palato e un naso che gli permetteva di conoscere, riconoscere e analizzare i vini meglio di un laboratorio. È stato il Maestro del Sangiovese toscano e ha lavorato in tantissime aziende, famose o meno.

I suoi insegnamenti sono stati semplici, chiari e hanno fatto la fortuna di tante cantine, ma lui è rimasto sempre ai margini del rumoroso mondo del vino parlato. Era restio ai palcoscenici e i suoi discorsi pubblici erano al massimo dei ringraziamenti.

Il libro Giulio Gambelli L’ultima farfalla del Sangiovese editore Florence Press (2025), ricostruisce anche i cambiamenti del mondo del vino toscano negli ultimi 70 anni, in particolare quello che è avvenuto nelle principali denominazioni come Chianti Classico e Brunello di Montalcino.

Racconta l’autore, Carlo Macchi: “Conoscevo Giulio sin da piccolo perché era amico di mio padre e di tantissimi altri poggibonsesi. Solo quando sono entrato nel mondo del vino ho capito la sua grandezza, inarrivabile. Mi voleva bene e sopportava la mia inadeguatezza ai suoi standard degustativi. Abbiamo girato parecchio con la sue Renault 4 che puzzavano di cane e poi con la R5, quando non aveva più l’età per la caccia. Negli ultimi anni, quando girava molto meno, andavo a trovarlo spessissimo e il nostro saluto era sempre il solito: “Ciao Giovane” dicevo io e lui rispondeva “Ciao vecchio”, perché quello giovane dentro era lui, come del resto erano e sono ancora giovani i grandi vini che ha fatto”.

Dialoga con l’autore Ludmila Deli, appassionata di vino, sommelier, responsabile Marketing e Hospitality di Fattoria Le Pupille.

L’evento avrà luogo presso la Pro Loco di Grosseto, Giovedì 29 maggio alle ore 18:00 e inizierà con la degustazione del Brunello di Montalcino dell’azienda Il Colle di Caterina Carli, che ha avuto Gambelli come consulente per molti anni e si concluderà con la degustazione di un Sangiovese della costa – Poggio Valente dell’azienda Fattoria Le Pupille perché è sempre bello degustare un vino di Maremma quando si è in Maremma.

L'ingresso è libero e la cittadinanza è invitata tutta per conoscere la straordinaria storia e vita del grande Maestro.