Giulio Ciabatti e David Stefanucci al via del Transanatolia Rally 2023 in Turchia

Grosseto: Dal 2 al 9 settembre in Turchia si svolgerà il Transanatolia Rally gara aperta a moto, auto, ssv e camion da fuoristrada e che vedrà impegnati i due grossetani portacolori del Team Maremmadakar, Giulio Ciabatti e David Stefanucci.







La tredicesima edizione della gara internazionale inizierà dalla famosa città di Samsun, sul Mar Nero, e finirà in İzmir, la perla dell’Egeo.

I due piloti maremmani sono partiti giovedi scorso alla volta della Turchia insieme ai componenti del team Solarys di Castiglion Fiorentino che, con a capo il patron Franco Guerrini, garantirà l'importante ed indispensabile assistenza tecnica alle moto Husqvarna 450 durante tutte le tappe della gara.

Venerdi 1 settembre i piloti e le moto sono stati impegnati nelle fasi pre-gara previste per le verifiche tecniche ed amministrative, sabato 2 settembre il via della gara dal palco di Samsun sul Mar Nero, gara a cui parteciperanno piloti provenienti da tutto il mondo.

Il percorso, ad oggi ancora segreto, sarà completamente in fuoristrada e vedrà impegnati i piloti in tratti cronometrati e di trasferimento per un totale di oltre 1.800 km, un percorso che i piloti dovranno intercettare grazie all'ausilio del road-book cosi come nelle mitiche gare africane.

I due piloti maremmani, dopo lo Swank Rally dell’aprile scorso e del rally di Albania di giugno, in questi due ultimi mese si sono preparati con constanti allenamenti che permetteranno di affrontare le insidie del duro e lungo percorso turco.

Il Transanatolia rally, sia per i piloti che per le case costruttrici, rappresenta una delle tappe indispensabili e fondamentali per la preparazione a gare top come la Dakar e l’Africa Eco Race, gare che si svolgeranno il prossimo Gennaio.

Per questo alla gara saranno presenti in forma ufficiale marchi come Yamaha, Aprilia e Sherco con piloti al top del calibro di Alessandro Botturi, Pol Tarres, Jacopo Cerutti, Tommaso Montanari.





GIULIO CIABATTI - HUSQVARNA 450: «La gara che abbiamo fatto Davide e io in Tunisia ha rafforzato la nostra “antica amicizia” e sono felice di ripetere un altro importante appuntamento insieme. Come per le altre gare andremo con l’obbiettivo di arrivare alla fine divertendoci. Grazie alla MaremmaDakar che come sempre si prende cura dei suoi "esordienti"».

DAVID STEFANUCCI - HUSQVARNA 450: «Partiamo per questa nuova avventura in Turchia con la voglia e la determinazione di tenere alto l’onore del coccodrillo rosso (la mascotte della MaremmaDakar), assieme al mio compagno di scorribande Giulio Ciabatti, spinti dalla passione per le moto e per i viaggi. Conoscere luoghi nuovi e modi di vita diversi ci ha sempre affascinato: sarà un viaggio magico e suggestivo, che affronteremo con la voglia di divertirci sulla nostre moto, compagne di tante avventure, portando sempre nel cuore la nostra Maremma».