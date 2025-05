Giuliano Giuggioli premiato con il “Premio Roberto Ravenni”

Follonica: Oggi, giovedì 8 maggio, nel municipio del Comune di Follonica, è stata organizzata la cerimonia di consegna del Premio Roberto Ravenni, il riconoscimento istituito dall’associazione omonima per onorare la memoria di Roberto Ravenni, grande appassionato di cultura e instancabile promotore delle eccellenze del territorio. Il premio, ideato da cinque amici del compianto Roberto per celebrare ogni anno chi, nato o vissuto a Follonica si sia distinto per talento e impegno portando prestigio e visibilità alla città, è stato assegnato al pittore Giuliano Giuggioli.





Giuggioli, noto per la sua straordinaria capacità espressiva nella pittura e nella scultura, ha raccolto ampi consensi sia a livello locale che nazionale, incarnando appieno lo spirito del premio e gli ideali dell’associazione. Alla cerimonia hanno partecipato, oltre al sindaco Matteo Buoncristiani e all'assessore alla Cultura Stefania Turini, i membri dell’associazione e tanti cittadini che hanno voluto sostenere l’artista premiato e ricordare Roberto Ravenni. Un momento di forte significato per la comunità, capace di unire memoria, arte e identità locale in un unico abbraccio simbolico.