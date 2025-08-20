Girogustando, quasi un quarto di secolo a 4 mani

In arrivo il ricco autunno di serate gastronomiche: Dal 5 settembre 18 incontri tra Arezzo, Grosseto, Pistoia e Siena

Grosseto: Si avvicina la nuova stagione di Girogustando, la rassegna di incontri tra cuochi ideata da Confesercenti, che nel 2025 raggiunge la 24esima edizione. Dopo l’anteprima primaverile e la pausa estiva, tra settembre e dicembre la rassegna proporrà altri 18 eventi nei ristoranti di Arezzo, Grosseto e Pistoia, oltre che di Siena. Immutata la formula distintiva: l’anima di ogni evento sarà un menu inedito a 4 mani, composto per l’occasione dallo chef del ristorante ospitante e da un collega in arrivo dal resto d’Italia.

L’apertura ad estate ancora in corso: non a caso, il 5 settembre la serie di gemellaggi tra cuochi riprenderà sulla spiaggia del Bagno Moby dick a Marina di Grosseto (ospite il Ristorante Michele, da Siena), a riprova dell’importanza di questo presidio di accoglienza nel territorio grossetano. Le cucine balneari torneranno protagoniste il 29 settembre, con il Labirinto di Adriano (articolato tra grotte e cunicoli di epoca etrusca, nel cuore di Orvieto) che sarò ospite al Bagno Moderno, sempre di Marina. Il 9 ottobre di scena il primo dei tre doppi protagonisti di quest’anno: alla Vecchia Oliviera di Campagnatico sarà ospite Poggiardelli di Montepulciano, che due settimane più tardi ospiterà a sua volta Il Portolano, decennale trattoria del centro di Ravenna.

Tra le curiosità del nuovo programma, una cena fusion in chiave toscana, con il Sindia di Siena che il 15 ottobre ospiterà l’Iru Ramen di Grosseto; un doppio confronto Arezzo-Grosseto, e quello andata-ritorno tra Siena e Pistoia, con il Fuoriluogo di San Gimignano che ospiterà il Tiffany di Monsummano prima di recarsi all’Osteria del Can Bianco nel capoluogo Pistoiese. L’autunno di Girogustando tornerà a coinvolgere anche la ristorazione termale: un’altra cena a 4 mani a bordo piscina, con bagno a seguire, vedrà protagonista L’ambientino del Pescatore di Marina di Grosseto alle Piscine Theia di Chianciano Terme il 15 novembre. L’esperienza sensoriale sarà completata anche dalla presenza di una nutrizionista, in alcune che in alcune occasioni a disposizione del pubblico in sala.

Nella fase finale del cartellone, la sperimentazione della cassetta di cottura per l’incontro tra il 53040 di Cetona e l’Augustus di Forte dei Marmi, e l’arrivo della cucina mantovana e di quella genovese rispettivamente nel Chianti e in piazza del Campo a Siena. Tornerà anche il coinvolgimento dei cuochi di domani, ovvero degli allievi degli Istituti alberghieri di Grosseto e Chianciano Terme, a completare la 24esima edizione di Girogustando che si conferma rassegna di punta per Vetrina Toscana, il progetto della Regione, in collaborazione con Unioncamere Toscana, che promuove il turismo enogastronomico con la regia di Toscana Promozione Turistica coadiuvata da Fondazione Sistema Toscana. All’impegno di queste realtà si aggiunge quello delle Camere di Commercio Arezzo-Siena, Grosseto-Livorno e Pistoia-Prato, e quello organizzativo delle Confesercenti di Arezzo, Grosseto, Pistoia e Siena, oltre a quello di Confesercenti Toscana.

Tutti gli eventi sono aperti al pubblico: i dettagli su www.girogustando.tv e su www.vetrina.toscana.it.



