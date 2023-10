Girogustando per la prima volta fa tappa a Santa Fiora

Santa Fiora: «Queste cene non sono pensate solo per i turisti ma sono un'opportunità per chi vive sul territorio per provare cose diverse e fare un viaggio gastronomico pur stando a casa. Nel nostro caso li porteremo a cena nel Chianti» a parlare è Claudia Manzoni responsabile di sala del ristorante Fatt'ammano di Santa Fiora, che ospiterà il 5 ottobre la prossima cena di Girogustando.

Il format prevede un ristorante ospite, quello locale, e uno chef da fuori provincia. Il fine è quello di valorizzare prodotti locali di qualità. L'iniziativa è realizzata da Cat Confesercenti Toscana, con Confesercenti Grosseto, Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno attraverso Vetrina Toscana, il progetto di Regione e Unioncamere Toscana che promuove ristoranti e botteghe che utilizzano i prodotti del territorio.

«Abbiamo già partecipato a Girogustando, lo scorso anno con la chef Sacha Naldi (nella foto allegata), titolare del locale, siamo andate ospiti a Viareggio ed è stata una bellissima esperienza. Crediamo che il confronto con altre realtà sia un'opportunità di crescita importante per questo abbiamo aderito volentieri».

La cena proporrà i prodotti tipici dell'autunno, del mese di ottobre, prodotti tipici, a filiera corta, del territorio amiatino. Tra questi la farina di castagne. «Ci siamo sentiti telefonicamente con la chef del ristorante Dal Falco di Pienza, e la filosofia che ci lega è la stessa, stagionalità e prodotti di aziende locali».

Come sempre saranno presenti due cantine del Consorzio tutela vini di Maremma. I vini saranno serviti e spiegati nelle loro proprietà dai sommelier Ais che saranno presenti alle serate.