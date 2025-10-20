Girogustando fa tappa al ristorante Casa Livia di Claudio Draghi

Grosseto: Tutto è fatto a mano a Casa Livia. Persino la pasta, fatta con il grano Senatore Cappelli. Perché Claudio Draghi, il titolare del ristorante, che si trova a Grosseto, ha un vero amore per la cucina come dice lui: «Lo faccio per passione».

E la passione emerge in ogni parola, in come snocciola i produttori, nella scelta delle materie prime a chilometro zero. Si segue la stagionalità a Casa Livia, il ristorante che, come una fenice, apre ogni anno a primavera per chiudere i primi di novembre. «In inverno siamo aperti solo per cene prenotate e a menù fisso»

Non è la prima volta che Casa Livia partecipa a Girogustando; il format è un incontro tra cuochi ideato da Confesercenti e realizzato dalla Camera di commercio della Maremma e del Tirreno attraverso Vetrina Toscana, il progetto della Regione in collaborazione con Unioncamere Toscana che promuove ristoranti e botteghe che utilizzano i prodotti del territorio.

La serata che si svolgerà martedì 21 ottobre, prevede un menù tutto a base di pesce, a 4 mani tra lo chef del ristorante Casa Livia, Michele Russo, e Stefano Bonfanti del ristorante Interludio di Prato.

Il menù prevede due antipasti (Gamberi fritti al riso soffiato con salsa Romesco, e Tiramisù di baccalà, cardi e marmellata di Tropea con frutti di bosco, anice stellato e tartufo) due primi (Linguine Mancini al pistacchio con tartara di scampi porcupine irlandesi e burrata di Andria e Riso carnaroli "Maremma" con seppie, calamari, gamberetti, pesce bianco, gel di cozze e polvere di capperi) un secondo (Tentacolo di polpo con purea di ceci piccini su letto di cavolo nero) einfine per dessert il Parfait al vin santo.

Come ogni anno all'ottima gastronomia maremmana si affiancherà il Consorzio doc vini della Maremma Toscana i cui vini saranno serviti da sommelier specializzati. Saranno presenti le aziende vitivinicole La Faretra e Tenuta Belguardo - Mazzei.

Alla serata parteciperà anche una nutrizionista.