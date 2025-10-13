Girogustando fa tappa a Follonica

Follonica: «Assieme allo chef Aroun Sambou abbiamo preparato un menù dove la stagionalità incontra la freschezza del mare» così Jacopo D'Antoni, titolare dell'Alhoa restaurant di Follonica, racconta la prossima serata di Girogustando che si svolgerà al suo ristorante giovedì 16 ottobre. Ospite di questa serata a 4 mani il Pesce d'oro di Chiusi, in provincia di Siena, di Simone ed Elisabetta Agostinelli, con la chef Gianna Fanfano.

«Il pesce di mare incontrerà il lago in un menù tutto da scoprire – continua D'Antoni –. Un menù bilanciato, tra i due pesci con alcune particolarità tipo il brustico, che è pesce di lago cotto sulle canne. La nostra è una cucina gourmet. È la prima volta ce partecipiamo a Girogustando e siamo molto curiosi».

La serata rientra nel programma di Girogustando: il format è un incontro tra cuochi ideato da Confesercenti e realizzato dalla Camera di commercio della Maremma e del Tirreno attraverso Vetrina Toscana, il progetto della Regione in collaborazione con Unioncamere Toscana che promuove ristoranti e botteghe che utilizzano i prodotti del territorio.

Come ogni anno all'ottima gastronomia maremmana si affiancherà il Consorzio doc vini della Maremma Toscana i cui vini saranno serviti da sommelier specializzati. Saranno presenti le aziende vitivinicole Poggio ai Quadri di Massa Marittima e La Pierotta di Scarlino.

I due chef si alterneranno in cucina: dopo l'entree sono previsti due antipasti, due primi un secondo, tutto a base di pesce, e il dessert. Dalle capesante al risotto ai crostacei, dalle castagne e anguilla alla ricciola. Di seguito il menù della serata: https://www.girogustando.tv/it/eventi/2025/giovedi-16-ottobre/ Per prenotare: 0566.51454 – 339.7772890.



