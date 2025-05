Sport Giro d'Italia. Isaac Del Toro è la nuova Maglia Rosa 18 maggio 2025

Siena: Wout Van Aert (Team Visma | Lease a Bike) ha vinto la nona tappa del Giro d'Italia 108, la Gubbio-Siena di 181km. Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente Isaac Del Toro (UAE Team Emirates XRG) e Giulio Ciccone (Lidl-Trek). Isaac Del Toro (UAE Team Emirates XRG) è la nuova Maglia Rosa di leader della classifica generale. Il vincitore di tappa Wout Van Aert, subito dopo l'arrivo, ha dichiarato: "È facile dire che questa vittoria significa molto per me, ma quasi non riesco a spiegarlo. Doveva succedere qui, ne sono convinto. Questo è il posto dove è iniziata la mia carriera su strada, nel 2018. Vincere questa tappa dopo un lungo periodo senza risultati… tornare a farcela, è una sensazione stupenda. Del Toro ha fatto una gara straordinaria. Mi è dispiaciuto non collaborare del tutto con lui, ma è anche un avversario del mio compagno di squadra Simon Yates nella classifica generale. Ho dovuto lasciare a lui il lavoro e lottare fino in cima alle strade di Siena. Conosco piuttosto bene il finale. Dovevo muovermi nelle ultime curve. Ho quasi sbagliato l’ultima, ma l’esperienza delle Strade Bianche mi ha aiutato a vincere oggi". ORDINE D'ARRIVO

1 - Wout Van Aert (Team Visma | Lease a Bike) - 181km in 4h15'08", media di 42.565 km/h

2 - Isaac Del Toro (UAE Team Emirates XRG) s.t.

3 - Giulio Ciccone (Lidl-Trek) a 58" CLASSIFICA GENERALE 1 - Isaac Del Toro (UAE Team Emirates XRG)

2 - Juan Ayuso (UAE Team Emirates XRG) a 1'13"

3 - Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) a 1'30" LE MAGLIE UFFICIALI Le Maglie di leader del Giro d’Italia sono disegnate e realizzate da CASTELLI.

Maglia Rosa, leader della Classifica Generale, sponsorizzata da IUMAN - Intimissimi Uomo - Isaac Del Toro (UAE Team Emirates XRG)

Maglia Ciclamino, leader della Classifica a Punti, leader della Classifica a Punti, in collaborazione con Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e ITA Italian Trade Agency - Mads Pedersen (Lidl-Trek)

Maglia Azzurra, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Banca Mediolanum - Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team)

Maglia Bianca, leader della Classifica Giovani, nati dopo il 01/01/2000, sponsorizzata da Conad - Isaac Del Toro (UAE Team Emirates XRG)

