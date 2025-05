Giro d'Italia 2025: Richard Carapaz vince l'undicesima tappa del Giro d'Italia

Castelnovo ne' Monti: Richard Carapaz (EF Education - EasyPost) (foto cover di Francesco Babboni) ha vinto l'undicesima tappa del Giro d'Italia 108, la Viareggio-Castelnovo ne' Monti di 186km. Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente Isaac Del Toro (UAE Team Emirates XRG) e Giulio Ciccone (Lidl-Trek).

Isaac Del Toro (UAE Team Emirates XRG) rimane in Maglia Rosa di leader della classifica generale.

ORDINE D'ARRIVO

Richard Carapaz (EF Education - EasyPost) - 186km in 4h35'20", media di 40.532 km/h Isaac Del Toro (UAE Team Emirates XRG) a 10" Giulio Ciccone (Lidl-Trek) s.t.

CLASSIFICA GENERALE

Isaac Del Toro (UAE Team Emirates XRG) Juan Ayuso (UAE Team Emirates XRG) a 31" Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) a 1'07"

LE MAGLIE UFFICIALI

Le Maglie di leader del Giro d’Italia sono disegnate e realizzate da CASTELLI.

Maglia Rosa, leader della Classifica Generale, sponsorizzata da IUMAN - Intimissimi Uomo - Isaac Del Toro (UAE Team Emirates XRG)

Maglia Ciclamino, leader della Classifica a Punti, leader della Classifica a Punti, in collaborazione con Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e ITA - Italian Trade Agency - Mads Pedersen (Lidl-Trek)

Maglia Azzurra, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Banca Mediolanum - Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team)

Maglia Bianca, leader della Classifica Giovani, nati dopo il 01/01/2000, sponsorizzata da Conad - Isaac Del Toro (UAE Team Emirates XRG)

Il vincitore di tappa Richard Carapaz, subito dopo l'arrivo, ha dichiarato: "Quella di oggi era una tappa piuttosto difficile, con tanti corridori in difficoltà già dalla prima salita. Io invece avevo buone gambe e ho colto l’opportunità. Mi sono ritrovato da solo, così è stata come una cronometro fino al traguardo. Non ero deluso ieri: so che le prove contro il tempo non sono il mio punto forte. Oggi ho avuto la conferma di avere una buona condizione e di poter continuare a lottare. Vincere questa tappa è qualcosa di speciale e molto emozionante, perché arriva dopo tanto lavoro e lo volevo per la mia famiglia, per i miei amici. Lotterò fino alla fine per vincere il Giro".