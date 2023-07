Giovedi 13 luglio a Montemassi presentazione del libro “Giallo Antartide”

L’evento si terrà a margine dell’inaugurazione dei lavori di riqualificazione del Castello



Roccastrada: La lunga estate di eventi montemassina è iniziata e proseguirà con un cartellone ricchissimo di eventi culturali, eno-gastronomici e di promozione del territorio e delle sue tipicità, a cura di ARCI Montemassi e con il patrocinio del Comune di Roccastrada.

Giovedì 13 luglio, alle ore 21, a margine dell’inaugurazione dei lavori di riqualificazione del Castello, sotto i lecci del Parco della Madonna, nell’ambito del cartellone degli eventi estivi organizzato dal Circolo ARCI Montemassi, la prima delle previste quattro presentazioni di libri.

Irene Blundo parlerà del suo nuovo libro “Giallo Antartide”. Uscito nell’aprile 2023, edito da Effigi, è un romanzo psicologico con una ambientazione originale. Dialogheranno con l’autrice Cinzia Petri e Marcello Pagliai,

Il libro racconta di una biologa americana, Kate, che parte da Washington per una spedizione scientifica in Antartide. Il suo arrivo alla base statunitese Glorysun genera ostilità nei suoi confronti, ma Kate può contare su una alleata, Ilaria. La loro amicizia sarà messa a repentaglio dalla forte competitività in un ambiente già di per sè di difficile adattamento ….La lettura è l’unico momento di evasione e di relax, ostacolato però dal capo spedizione, Osmond. Immersi in un paesaggio affascinante, Kate e Osmond attraverseranno emozioni che scardineranno l’ordine delle cose.

Irene Blundo, giornalista e scrittrice, con “Giallo Antartide” è al suo terzo romanzo, preceduto da “La ragazza con il vento tra i capelli” (2020) e “Il sale addosso” (2022). Giornalista da 20 anni, ha collaborato con quotidiani nazionali, riviste e web magazine; inoltre si occupa di uffici stampa in ambito culturale. Nel 2019, a Pisa, le è stato assegnato il Premio Europa per la sua “instancabile attività per la promozione della cultura e della letteratura in particolare” ed ha vinto il Premio Speciale Cultura del territorio al concorso letterario nazionale “Amori sui generis” con “Mare di Conchiglia” (2019).

GLI ALTRI EVENTI ESTIVI: Il cartellone degli eventi estivi proseguirà con queste altre date: Sabato 22 luglio ore 21.00 Lirica sotto il Castello VII° edizione con “Il salotto romantico”, giovedi 27 luglio ore 21.00 presentazione del libro “L’uomo della sera” di Cinzia Petri, Sabato 19 agosto ore 21.00 concerto “Dalla luce all’ombra” con G.Zangrossi e A.Bigozzi, domenica 20 agosto ore 21.00 presentazione del libro “La terra vista da qui” di Paola Boncompagni, giovedi 24 agosto alle ore 21.00 presentazione del libro “La grande trasformazione” di M.G. Celuzza ed E.Vellati, domenica 3 settembre “Camminata del Minatore” un itinerario nei luoghi della miniera con ristoro e spettacolo, giovedi 14 settembre ore 21.00 concerto “Barbera & Champagne” con l’Officina del Malcontento.

Giovedi 3 agosto inoltre, a partire dalle ore 20.00 1° edizione di “Calici sotto il Castello” un appuntamento nel corso del quale i produttori vitivinicoli del territorio, potranno far assaggiare i loro prodotti nelle vie e piazze del centro storico nelle quali per l’occasione saranno allestiti anche punti di somministrazione cibo e musica dal vivo. La manifestazione rappresenterà uno dei principali eventi non solo nel nostro territorio, ma per l’intera Maremma.

