Giovanissimi Regionali Under 15, bella prova del Grosseto sul campo del Fornacette

Grosseto: Prova maiuscola del Grosseto Under 15. Campo difficile quello del Fornacette, squadra posizionata nei piani alti della classifica. La formazione biancorossa è trasformata, dopo avere giocato due difficili trasferte. La prima contro il Pro Livorno la settimana scorsa, e quella con il Fornacette, con i maremmani scesi in campo con personalità e la giusta dose agonistica. Le difese concedono poco o niente. Il primo tiro in porta è goal del Fornacette, realizzato al 20' del primo tempo, su calcio di rigore, per fallo di mano di Niccolini. La trasformazione è affidata a Campenni, che supera il portiere biancorosso Cazacu. Il Fornacette dopo il vantaggio continua ad attaccare per cercare il raddoppio, che sfiora per poco, con un bel tiro dal limite dell'area da Demaestri e deviato da Cazacu sulla traversa. Al 30' è ancora il legno a dire di no ad una conclusione in diagonale di Campenni.



Nel secondo tempo i maremmani non mollano. I grossetani sono sempre in partita. Dopo dieci minuti, su punizione conquistata da Fiore sulla tre quarti del Fornacette, arriva la rete del pareggio ad opera di Berardone, che con un bel tiro cross, sorprende Matassi. Il resto della partita vede le due squadre annullarsi reciprocamente. Da segnalare un tiro in porta sventato con bravura da Cazacu. La partita è stata piacevole, divertente e combattuta in maniera corretta. Bravi i ragazzi di mister De Masi.

F.c. Fornacette Casarosa – U.s.Grosseto 1912 1-1

Marcatori: Pt. 17' Campenni (Fc) su calcio di rigore, St.15' Berardone (Gr)

F.C.Fornacette Casarosa: Matassi, Bertelli,Francolini, Matteini, Lucarelli, Brogi, (Ilari), Gazzarrini, (Ibba), Citi, Demaestri, Campenni, Magozzi (Benvenuti). A disposizione: Giubbolini, Landi, Viviani A., Macchi, Presti, Viviani M. Allenatore: Chiappini

U.s.Grosseto 1912: Cazacu, Niccolini R., Fiore, Napolitano, (Limosani), Roggiapane, Mussio, Margiacchi, Betti, (Chelini), Gigli. (Agresti), Berardone, (Pascolini),Rossi. (Frediani). A disposizione: Niccolini L., Del Chiaro. Allenatore: De Masi

Arbitro : Abanaritei della sez. di Pontedera

Ammoniti: Berardone (Gr.)