Giovanissimi regionali: storica finale per la Pro soccer lab che batte 2-0 la Sestese

Samuel Datteroni e Pietro Picardi chiudono i conti con la Sestese regalando alla Pro soccer lab la finale del campionato regionale Giovanissimi contro il Tau Altopascio

Castiglione della Pescaia: Storica finale regionale per i Giovanissimi under 14 della Pro soccer lab, che battono in semifinale la Sestese 2-0, sul terreno di gioco di San Gimignano, guadagnando l’accesso alla finale regionale che si giocherà il prossimo fine settimana contro il Tau Altopascio. Ad aprire le marcature è ancora una volta Samuel Datteroni, mentre a chiudere la partita è l’incontenibile Pietro Picardi, su rigore, a pochi minuti dalla fine. Una stagione entusiasmante per i ragazzi allenati dai mister Picardi, Felici e Speroni, che adesso oltre alla finale dovranno mettere la testa anche al Mini Passalacqua e al primo Memorial Carlo Zecchini che si aprirà venerdì 9 maggio.

“Arrivare alla finale regionale è per noi – spiega Roberto Picardi, allenatore dei Giovanissimi e responsabile dell’area tecnica della società – una grande soddisfazione, e adesso l’obiettivo è senza dubbio quello di cercare di dare il massimo, come sempre. Devo fare veramente i complimenti a tutti i ragazzi, non solo per la prestazione ma anche per l’atteggiamento e per il comportamento, e anche agli altri tecnici e dirigenti che non fanno mai mancare il loro appoggio. Siamo in un momento importante della stagione, in cui lottiamo per tre obiettivi, e sono sicuro che i ragazzi sapranno gestire le energie e dare il massimo in tutte e tre le competizioni”.

In campo contro la Sestese sono scesi Cipolloni, Santin, Lenci, Ciacci (Colombini), Zauli, Picardi, Morra (Rivera), Samuel Datteroni, Coralli (Musardo) e Agresti (Benjamin Datteroni). Partita tirata, sin da subito, con la Pro soccer che trova il vantaggio, dopo un quarto d’ora, grazie a Samuel Datteroni bravo a mettere in rete un traversone dalla destra. Sempre nel primo tempo è Picardi a sfiorare il raddoppio colpendo la traversa, mentre la Sestese ci prova ma trova uno straordinario Cipolloni che compie un vero miracolo lasciando invariato il risultato. Nella ripresa seconda traversa di Picardi, questa volta su punizione, che si rifarà alla grande a pochi minuti dalla fine procurandosi e segnando il rigore del definitivo 2-0 per i neroverdi.

Adesso la formazione dei mister Roberto Picardi, Alessandro Felici e Leonardo Speroni dovrà affrontare, il prossimo fine settimana, la finalissima per conquistare il titolo di campione regionale della categoria Giovanissimi. Un impegno importante, ma non l’unico, visto che la formazione dei Giovanissimi dovrà affrontare anche il torneo Mini Passalacqua e, da venerdì prossimo, il primo Memorial Carlo Zecchini.

Molto bene anche i Giovanissimi 2011, impegnati nel campionato provinciale 2010, che hanno giocato con il supporto di sette ragazzi classe 2012 conquistando il terzo posto in campionato e accedendo ai turni successivi.

Info sulla competizione e sui tornei sul sito www.prosoccerlab.it, sulla pagina Facebook o sul profilo Instagram.