Giovanissimi provinciali under 14, l'U.s. Grosseto 1912 perde a Livorno

Grosseto: Continua il periodo “No” per i ragazzi di mister Crea, che perdono la sfida contro i pari età livornesi. Pronti via e dopo 6', la formazione ospite è già vantaggio con un goal di Truglio che insacca alle spalle di Malentacchi. Gli ospiti giocano una partita di grande sostanza. Superiori nettamente dal punto di vista fisico, raccolgono i frutti al 27' su calcio di rigore realizzato ancora da Truglio. I ragazzi di Grosseto fanno troppo poco per riaprire la partita. Sono in difficoltà per la fisicità e per le buone trame dei livornesi, che fanno valere il loro dominio territoriale. Nell’intervallo mister Crea scuote i suoi ragazzi che partono forte , grazie anche alle sostituzioni , giocando alla pari contro gli avversari e mettendoli spesso in difficoltà. Nitide le occasioni di marca biancorossa per riaprire la partita. Tiro fuori di Sglavo , dopo una azione pregevole a portiere battuto. Ancora Sglavo impegna il portiere ospite sotto misura, ma la rete che potrebbe riaprire la partita, non arriva. E come accade in queste occasioni , al 26' classico contropiede e terzo realizzazione dei labronici siglata da Sommani e partita chiusa. La vittoria dell’Academy Livorno è meritata. Buono l’arbitraggio. Per i grossetani è importante ritrovare il morale, l'impegno e cercare di divertirsi e allenarsi bene. Questi gli ingredienti per tornare al successo.



US Grosseto 1912: Malentacchi, Boccalini, Castellano, Benni, Porfiri, Cenicola, Esteban, Chiavacci, Foglia, Offarelli, Postiferi. A disposizione Poli, Sglavo, Capecchi, Capitini, Florea, Olivi, Cassani, Bartolini, Cesarini. Allenatore Rocco Crea

Academy Livorno: Bachiocchi, Basile, Bernini, Billi, Caleo, Cecchi, Truglio, Lepri, Pacifico, Pacini, Pistoia A disposizione Palamidessi, Secenti, Sommani, Tasca, Travali. Allenatore Alberto Dal Canto

Marcatori: 6' Pt ,27' Pt (R) Truglio ( Aca), 26' St. Sommani ( Aca).

Ammoniti: Castellano ( Gr )