Giovanissimi Provinciali, l'Argentario ha affrontato il Manciano al Maracanà

Monte Argentario: Nella seconda partita di campionato della categoria Giovanissimi Provinciali anno 2009-2010, l'Argentario ha affrontato il Manciano al Maracanà - Aldo bussi di Porto Santo Stefano. La partita si è conclusa con un punteggio di 4-2 a favore dei biancorossi e ha visto momenti di grande intensità da entrambe le squadre.

Nella prima frazione di gioco, è il Manciano a portarsi sul 2-0 ma l’Argentario riesce a rendersi via via più pericoloso e grazie alle reti di Fanciulli Nicolò e Fanciulli Federico riacciuffa il risultato, portando la partita sul 2-2. Nel secondo tempo sono però i biancorossi di mister Carlo Vittori a spingere sull'acceleratore, la partita cambia e alla fine sarà il Manciano a imporsi sui santostefanesi per 4-2. Per il Manciano sono andati a segno: Costoloni, Laurenti e Bicocchi (doppietta).

Tra i protagonisti della partita, da segnalare il giovane emergente Leonardo Innocenti. Il classe 2010 è un terzino molto veloce, dotato di buona tecnica, efficace sia in fase offensiva che in quella di copertura.