Giovanisì, on line la nuova puntata di Accènti Intoscana

Firenze: È online l’undicesima puntata di “Accènti Intoscana”, il format video di Fondazione Sistema Toscana (Giovanisì e redazione di intoscana.it) che racconta le esperienze nate grazie alle opportunità del progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani.



Il nuovo appuntamento del format prosegue il tour avviato con la puntata precedente nel mondo degli IeFP, i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale biennali o triennali, alternativa al corso di studi quinquennale per gli studenti e le studentesse in uscita dalla scuola secondaria di primo grado. Sono percorsi formativi gratuiti e vengono promossi dalla Regione, nell’ambito di Giovanisì. Consentono di imparare un mestiere, ottenendo al termine una qualifica professionale immediatamente spendibile nel mercato del lavoro. Vasta è la gamma di ambiti professionali oggetto dei corsi: dalla meccanica alla ristorazione, alla lavorazione della pelle.

Nell’undicesima puntata il racconto si sofferma sull’esperienza di ragazze e ragazzi che hanno scelto di cimentarsi con l’agricoltura, la lavorazione del legno e l’acconciatura dei capelli. Riccardo e Tommaso stanno imparando a diventare agricoltori grazie a Green-Team, corso per operatore agricolo promosso dall’agenzia Centro Life a Cerreto Guidi; Alessandra e Nicolas vogliono provare a diventare parrucchieri e per questo stanno frequentando FR.I.S.E.E, corso dal Consorzio Copernico a Pontedera; Andrea e Federico si stanno impegnando per restaurare e verniciare mobili e oggetti in legno di tutti i tipi, con il corso Professione legno per falegname, promosso dall’agenzia Aforisma a Pisa.

“Siamo felici di aiutare questi giovani a valorizzare il loro talento – spiega Bernard Dika, portavoce del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani – questi ragazzi hanno capito che è questa la loro passione e vederli felici a imparare un mestiere, con fra pochi mesi un diploma di formazione professionale e un posto di lavoro, è una soddisfazione grande. È l’obiettivo di Giovanisì: permettere ad ogni giovane toscano di sentirsi autonomo”.

Gli IeFP sono uno strumento per contrastare l’abbandono scolastico e aiutare i giovani a costruirsi una professionalità e la propria autonomia.

Durante il percorso IeFP allieve e allievi hanno la possibilità di imparare attraverso lezioni svolte da esperti provenienti dal mondo del lavoro, pratiche in laboratorio e attività di apprendimento all’interno delle aziende del settore.