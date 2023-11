Giovanisì in tour, il camper fa tappa con Marras all'Istituto Aldi di Grosseto

Grosseto: Il viaggio di Giovanisì in tour oggi ha fatto tappa all’Istituto Aldi di Grosseto incontrando oltre 400 ragazze e ragazzi delle quarte e quinte classi. Assieme al camper del progetto regionale per l’autonomia dei giovani, c’era l'assessore all'economia e al turismo Leonardo Marras, "tornato" nella scuola che ha frequentato.



Come sempre, è stata l’occasione per un confronto con studentesse e studenti e raccontare loro tutte le opportunità che la Regione offre attraverso Giovanisì. Questa mattina era presente anche un operatore dell’Agenzia regionale toscana per l’impiego (Arti), che ha illustrato i servizi e le attività del Centri per l'impiego del territorio.

"È importante far conoscere ai ragazzi le opportunità che hanno a disposizione e come la Regione li supporta nel loro percorso verso l'autonomia - ha commentato Marras -. Stamani sono tornato con piacere nel ‘mio’ liceo per portare il saluto della Regione e raccontare gli studenti come sosteniamo imprese e start up per farle crescere e consolidare. A fine presentazione alcuni di loro mi hanno fermato per chiedermi informazioni: segno che c'è curiosità e voglia di investire nel futuro. Continuiamo a credere in questo progetto e, soprattutto, nelle nuove generazioni!”.

La tappa ha seguito il consueto format che contraddistingue le soste del tour: suddiviso in diversi momenti e realizzato con la collaborazione di formatori specializzati. Il camper viaggia all’insegna dello slogan che già lo ha caratterizzato durante lo scorso anno scolastico: “In viaggio per il tuo presente”. In ogni tappa vengono raccontate le esperienze di chi ha beneficiato delle opportunità di Giovanisì e l’interazione fra i ragazzi e le ragazze presenti è stimolata anche attraverso strumenti innovativi e multimediali come Mentimeter, un’app di sondaggistica che dà la possibilità di avere feedback in tempo reale e di permettere ai giovani di esprimere la propria percezione del presente oltre che realizzare quali sono bisogni e aspettative dei propri coetanei.

“Giovanisì in tour” è organizzato dalla Presidenza della Regione Toscana e Giovanisì ed è finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio civile universale). ll percorso vede la collaborazione di Fondazione Sistema Toscana, UPI Toscana e ANCI Toscana.

Del team del camper, fa parte anche l’associazione Lo Stanzone delle Apparizioni, gruppo di formatori, provenienti dal mondo del teatro.