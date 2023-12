Giovanisì in tour, 10mila studenti in 29 tappe. Si conclude la seconda fase del viaggio in camper

Firenze: Ha percorso più di 6 mila chilometri in 29 tappe, oltre nove al mese, incontrando 9300 studentesse e studenti di 465 classi toscane. Si conclude con questo bilancio il secondo round di “Giovanisì in Tour”. Il viaggio in camper del progetto regionale per l’autonomia dei giovani, dallo scorso aprile e con l’eccezione della pausa estiva, sta girando in lungo e in largo tutte le province della Toscana per portare la Regione tra le ragazze e i ragazzi e far conoscere le opportunità che l’istituzione offre per la loro crescita e autonomia sul fronte dello studio, del lavoro e della formazione.



Lo scorso 4 dicembre, all' I.I.S. “Benedetto Varchi” di Montevarchi (Ar), l’ultima delle tappe di questa seconda fase avviata con l’inizio del nuovo anno scolastico e contraddistinta anche da molte “soste” speciali come quelle del 21 ottobre al Next Generation Fest di Firenze e del 10 novembre al Salone dell'orientamento di Montecatini (Pt).

“Da aprile ad oggi, Giovanisì in tour ci ha consentito di entrare in contatto con oltre 18 mila ragazzi”, ricorda il presidente Giani ribadendo “l’utilità di questo viaggio”, sia perché “la Regione stessa esce dalle proprie mura e si mostra ancora più vicina alle persone”, sia perché “la campagna che si sviluppa attorno del camper permette un coinvolgimento ancora più esteso grazie agli strumenti digitali”. Su quest’ultimo punto, il presidente Giani si riferisce ai numeri “social” di Giovanisì in tour: oltre 1 milione e mezzo di views su Instagram, Tik Tok, Facebook, X e Youtube dei video teaser che raccontano le tappe attraverso le voci dei giovani partecipanti, e circa 250mila utenti raggiunti attraverso post, stories e videoclip.

“La Toscana si sta impegnando molto in questi anni per sostenere l’autonomia e la partecipazione di ragazze e ragazzi – osserva l’assessora a istruzione, formazione, lavoro, Università e ricerca Alessandra Nardini - e questo tour è uno strumento efficace per far conoscere le misure che come Regione finanziamo e mettiamo in campo. È fondamentale che studentesse e studenti possano scegliere la propria strada consapevoli e informati, seguendo i propri sogni e le proprie inclinazioni”.

Durante le tappe, gli studenti sono stati interpellati attraverso Mentimeter, app di sondaggistica utilizzata durante gli incontri che permette di avere feedback in tempo reale. Sono state analizzate le risposte di 6100 studenti. I dati, oltre a favorire una reciproca consapevolezza fra i giovani rispetto a idee e prospettive di vita, testimoniamo che in media il 37% non ha ancora le idee chiare sul futuro. Oltre il 53% dei partecipanti dopo la scuola vorrebbe proseguire gli studi, il 23% invece vorrebbe iniziare a lavorare, il 4% fondare una propria attività. Infine l’86% dei partecipanti dichiara di trovare giusto che la Regione investa tempo e risorse a supporto delle nuove generazioni.

All’insegna del claim “In viaggio per il tuo presente” e con l’“I Care” di Don Milani come messaggio ispiratore, il tour riprenderà a metà gennaio 2024. Ogni tappa continuerà a caratterizzarsi con il consueto format suddiviso in più slot dalla durata di circa 20 minuti per coinvolgere più classi contemporaneamente, prevedendo anche uno scambio di idee con gli studenti rivolto a condividere obiettivi, ambizioni e sogni, raccogliere le loro proposte per la Toscana, incentivare la partecipazione attiva alla vita democratica.

“Giovanisì in tour” è organizzato dalla Presidenza della Regione Toscana e Giovanisì ed è finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio civile universale).

ll percorso vede la collaborazione di Fondazione Sistema Toscana, UPI Toscana e ANCI Toscana.

Del team del camper, insieme allo staff di Giovanisì, fa parte anche l’associazione Lo Stanzone delle Apparizioni, gruppo di formatori, provenienti dal mondo del teatro.

Nasce anche grazie al dialogo avviato durante il percorso partecipativo sul territorio compiuto nei mesi scorsi che ha coinvolto oltre 500 rappresentanti degli studenti e delle studentesse da oltre 160 scuole superiori toscane, eletti nei Consigli d’istituto, nelle Consulte provinciali e nel Parlamento regionale.

Per il camper si ringrazia: Azienda USL Toscana centro, Confartigianato Imprese Firenze, Fondazione CR Firenze, Lamberet, OITAF -Osservatorio Interdisciplinare Trasporto Alimenti e Farmaci, Orion, Toscandia e Vangi.

