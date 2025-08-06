Giovanisì, al Rock Contest 2025 tornano i premi speciali di Regione Toscana

Nona edizione per il premio Fondo Sociale Europeo/Giovanisì, e quinta per il riconoscimento “Enrico Greppi – Erriquez”. In palio 4.000 euro complessivi

Firenze: La Regione Toscana conferma la partecipazione al Rock Contest di Controradio con i suoi riconoscimenti dedicati al sostegno alla creatività musicale giovanile. Con l’edizione numero 37 del più importante concorso nazionale dedicato agli artisti emergenti, tornano il premio Fondo Sociale Europeo/Giovanisì e il premio “Enrico Greppi – Erriquez”.

In palio complessivamente 4 mila euro per finanziare l'evoluzione professionale dei giovani musicisti e i loro progetti artistici. Il premio Fondo Sociale Europeo/Giovanisì (valore 2.000 euro) giunge alla nona edizione, Il riconoscimento, istituito nell'ambito della campagna di informazione sugli interventi del Fondo Sociale Europeo Plus dedicati ai giovani, premierà il brano che meglio riuscirà ad esprimere desideri e inquietudini dei giovani e la condizione giovanile contemporanea. Il premio consiste nella produzione e registrazione di due brani in studio professionale, con la consulenza di un produttore artistico.

Confermato anche il premio Enrico Greppi "Erriquez", alla sua quinta edizione, sempre del valore di 2.000 euro e dedicato alla memoria dello storico leader della Bandabardò. Questo riconoscimento, sostenuto anch’esso attraverso il Fondo Sociale Europeo Plus, premierà il testo che si distinguerà maggiormente per la positività dei valori e dell'impegno sociale, in continuità con la produzione artistica e la carica umana trasmessa da Erriquez. Il premio offre tre giornate di studio di registrazione professionale o, in alternativa, la produzione di un videoclip musicale.

"La partecipazione della Regione Toscana al Rock Contest con i nostri premi speciali rappresenta un investimento importante nelle nuove generazioni e nella creatività giovanile del nostro territorio", afferma il presidente Eugenio Giani. "Da quasi quarant'anni - prosegue - questo concorso è un punto di riferimento per i giovani musicisti emergenti, e noi vogliamo essere al loro fianco con strumenti concreti per sostenere i loro sogni artistici. Il Premio Fondo Sociale Europeo/Giovanisì e il Premio Erriquez incarnano perfettamente i valori che la Toscana vuole promuovere: dare opportunità concrete ai giovani e valorizzare l'impegno sociale attraverso l'arte. La Toscana ha sempre creduto nella forza della cultura e della creatività come motori di sviluppo, e continueremo a investire sui giovani artisti che rappresentano il futuro del nostro patrimonio culturale”.

“I premi FSE/Giovanisì ed Enrico Greppi “Erriquez” – dichiara Elena Calistri, autorità di Gestione del PR FSE+ - rientrano nell’ambito della più ampia programmazione regionale 2021-2027 di interventi del Fondo Sociale Europeo Plus dedicati ai giovani e inseriti nel progetto regionale Giovanisì. Quest’anno, in particolare, sono stati pubblicati diversi bandi a sostegno della crescita professionale e dell’occupabilità dei giovani nei settori della cultura, dalle arti alla musica, per promuoverne talento e visibilità e nello stesso tempo creare opportunità di lavoro. I premi di Regione Toscana nell’ambito del Rock Contest hanno gli stessi obiettivi, supportando giovani musicisti nel proprio percorso di evoluzione artistica e professionale”.

I premi di Regione Toscana fanno parte del ricco pacchetto di riconoscimenti dell'edizione 2025 del concorso, che vedrà sfidarsi 30 artisti selezionati da una giuria composta da etichette discografiche, agenzie di booking e artisti affermati come Whitemary, Coca Puma, Lamante ed Emma Nolde. Le esibizioni dal vivo si svolgeranno a Firenze dal 28 ottobre, culminando con la finale del 13 dicembre al Viper Theatre.

Le iscrizioni al Rock Contest 2025 sono aperte fino al 22 settembre (www.rockcontest.it). L'iniziativa è sostenuta dalle politiche regionali per l'occupazione giovanile attraverso Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani.

Il ROCK CONTEST è organizzato da Controradio e dall’associazione Controradio Club con il contributo e il patrocinio di Regione Toscana, Comune di Firenze, e SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, in collaborazione con Regione Toscana–Fondo Sociale Europeo Plus – Giovanisì.