Giovanili Hc Castiglione: l’under 15 batte l’Spv Viareggio, l’under 17 sconfitta dai Pumas Viareggio e fuori dalle finali scudetto

Castiglione: Si ferma la corsa alle finali scudetto dell’under17 della Blue Factor. Nel girone a tre, fatale la sconfitta a Viareggio contro i Pumas per 6-4. Gara combattuta, ma con i versiliesi sempre avanti. Il Castiglione ha cercato di ribattere, con il primo tempo chiuso dai padroni di casa sul 4-3. Tripletta per Diego Bracali e gol di Lorenzo Turbanti.

Vittoria nell’andata della finalina zonale per l’under15: a Viareggio contro l’Spv il Castiglione s’impone per 7-3. Gara sempre condotta dai biancocelesti avanti 4-2 alla fine del primo tempo. 4 gol per Diego Bracali e tripletta per Lorenzo Turbanti.

Campionato under 17 – zona 4

Pumas Ancora Viareggio-Blue Factor Castiglione 6-4