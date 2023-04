Sport Giovani tennisti in campo a Piombino. Il Ct Grosseto brilla nei tornei under 12 aprile 2023

Redazione Grosseto: Un primo ed un secondo posto di livello per due giovani tennisti del Circolo Tennis Grosseto di via Cimabue. Giacomo Lorenzini e Michele Argirò si sono classificati rispettivamente primo e secondo al torneo under 12 di Piombino. In una finale tutta grossetana, i due giovani tennisti che si allenano agli ordini dei tecnici della Maremma Tennis Academy, hanno dato vita ad una bella partita. Dopo un ultimo atto molto combattuto, Giacomo Lorenzini ha avuto la meglio del compatno per 10-7 al tie break del terzo set. Un buon secondo posto comunque per Michele Argirò che giusto qualche giorno prima del torneo di Piombino aveva disputato anche la finale a Montalto nel torneo Etruski Cup under 12, cogliendo un'altra seconda piazza importante.



Nel torneo riservato alla categoria under 10, sempre a Piombino, è arrivato anche il secondo posto di Giulio Guasconi.



