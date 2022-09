Giovani, Scuola e lavoro. (FDI): “Fondamento della nostra Repubblica”

Grosseto: “Il lavoro è il fondamento della nostra Repubblica, la base per la costruzione del futuro dei nostri giovani”, afferma Simona Petrucci, candidata Senato per centrodestra collegio Uninominale Grosseto-Siena-Arezzo.



“Per questo, - prosegue Simona Petrucci - è necessario creare nuovi spazi di sviluppo per chi si affaccia al mondo del lavoro, ma contemporaneamente anche dotarli di adeguata preparazione. Per fare questo, occorre potenziare la scuola e la capacità di formare i lavoratori di domani creando percorsi adeguati, sicuri e veramente formativi per i nostri giovani, a partire da una revisione totale dell’alternanza scuola-lavoro che così strutturata, si è purtroppo rivelata uno strumento inadeguato”.

“Al fianco di questo, - spiega la candidata al Senato del centrodestra - dobbiamo costruire giusti percorsi per agevolare le assunzioni da introdurre nel mondo del lavoro: sono moltissimi i giovani che scelgono di abbandonare l’Italia per cercare “fortuna” in altri Paesi e Nazioni. Quindi, diventa urgente creare il giusto ambiente affinché l’Italia sia all’altezza dei propri progetti, così che i nostri giovani possano rimanere con la certezza di avere le stesse possibilità economiche e di carriera che vengono offerte negli altri Paesi europei ed extraeuropei".

“Per fare tutto questo, occorre incentivare le assunzioni nelle aziende, agevolare il lavoro autonomo e nel contempo alleggerire la tassazione fiscale e la burocrazia, facilitando l’accesso al credito, con incentivi rivolti all’imprenditoria giovanile e femminile. Tutte azioni che, insieme, creano il tessuto necessario per lo sviluppo economico del Paese e, di conseguenza, consentono di restituire la dignità a lavoratori e famiglie”, conclude Simona Petrucci.