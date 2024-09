Giovani NEET, torna bando per progetti dedicati agli under 35 che non studiano e non lavorano

È possibile candidare i progetti entro il 12 novembre 2024.

Firenze: Superare il senso di sfiducia in sé stessi, acquisire le conoscenze tecniche utili per essere inseriti immediatamente nel mondo del lavoro, poter mettersi alla prova con stage e tirocini, e infine poter valutare offerte di impiego. Sono questi i punti di forza dei percorsi di “Obiettivo Lavoro”, studiati “su misura” in particolare per i giovani under 35 che da tempo non studiano e non lavorano.

Con la quarta edizione delObiettivo Lavoro” Fondazione CR Firenze vuole sostenere i progetti formativi degli enti del terzo settore che hanno esperienza di orientamento, formazione e inserimento lavorativo, per offrire nuove opportunità ai giovani - ma non solo - disoccupati o inoccu-pati e permettere loro di acquisire e rafforzare le proprie competenze tecnico-operative anche at-traverso periodi di inserimento all’interno delle aziende. I percorsi formativi selezionati dovranno prevedere infatti la partecipazione attiva delle aziende del territorio.





A disposizione ci sono in totale 350 mila euro, per ogni progetto si potrà richiedere un contributo fino a 50 mila euro che potrà essere ampliato a fronte dell’attivazione di contratti a tempo determinato (ma con durata non inferiore a 12 mesi) o indeterminato dei destinatari finali coinvolti.

Le proposte saranno destinate a disoccupati e inoccupati, indipendentemente dalla nazionalità, preferibilmente entro i 35 anni di età, in cerca di occupazione, non iscritti a scuole o università, che non lavorano e che non seguono corsi di formazione o aggiornamento professionale, che abitano nei territori della città metropolitana di Firenze o delle province di Arezzo e Grosseto.

Ogni progetto dovrà essere presentato e realizzato da un partenariato di almeno due soggetti e possono essere coinvolti nelle iniziative le aziende, i centri per l’impiego o altri enti accreditati per i servizi al lavoro.

Con il Bando Obiettivo Lavoro la Fondazione CR Firenze intende proseguire l’impegno e l’investimento in favore dei giovani che non stanno nstudiando, nlavorano con particolare attenzione ai più fragili - commenta il Direttore Generale di Fondazione CR Firenze Gabriele Gori - La percen-tuale di NEET in Toscana è pari al 13,8% (Irpet, marzo 2024) ed è ancora superiore alla media euro-pea (11,7%), in valore assoluto sono 70 mila i giovani fuori dai circuiti scolastici, formativi e dal mercato del lavoro. Per contrastare questo fenomeno la Fondazione CR Firenze sostiene progetti che prevedano diversi tipi di attività formative, anche non formali e di tipo esperienziale, ma so-

prattutto attività di accompagnamento e tutoraggio su misura” rivolte a ragazzi e ragazze che de-vono innanzitutto superare il proprio senso di sfiducia e frustrazione e poi acquisire quelle cono-scenze e competenze tecniche che aumentano le probabilità di trovare un lavoro”.

È possibile candidare i progetti entro il 12 novembre 2024.