Giovani in quota, Lupidi (Cna): “5 milioni per le imprese, anche nuove, degli under 35. Nella Tuscia coinvolti 7 Comuni”

Viterbo: “C’è una nuova opportunità: sia per chi vuole aprire una nuova impresa, sia per chi intende ammodernarla. Una opportunità che vale quasi 5 milioni di euro”. Il segretario della Cna di Viterbo e Civitavecchia, Attilio Lupidi, presenta così “Giovani in quota”, l’avviso pubblico della Regione Lazio rivolto agli under 35.

La misura tocca i Comuni totalmente montani del Lazio. Per quanto riguarda la Tuscia, rientrano in sette: Acquapendente, Canepina, Gradoli, Grotte di Castro, Latera, Onano e Proceno. L’avviso ha una dotazione di 4.842.042,64 euro, il contributo è a fondo perduto e copre il 70% delle spese ammissibili, per un importo massimo di 25mila euro per i lavoratori autonomi o imprese

individuali e di 50mila in caso di società. Spese che non devono essere comunque inferiori a 10mila euro nel primo caso e a 20mila nel secondo. È consentito cumulare il contributo con altri aiuti, a patto che non si superi il totale delle stesse spese ammissibili.

Ecco alcuni degli interventi che sarà possibile realizzare grazie a “Giovani in quota”: acquisto di materiali per lavori di adeguamento strutturale della sede operativa dell’impresa, macchinari, attrezzature industriali e commerciali, beni strumentali all’attività come hardware e software di base e molto altro ancora. Il requisito fondamentale è non aver compito i 35 anni di età al momento della presentazione della domanda.

Il formulario sarà disponibile dalle ore 12 del 18 marzo 2025: da questo momento e fino alle ore 17 del 4 giugno 2025 sarà possibile presentare la domanda di ammissione al contributo. “Come sempre – conclude Lupidi – la Cna è pronta a supportare le imprese”. Per informazioni: Armando Mangeri, responsabile dell’Area credito, al numero 0761.229220 o alla mail a.mangeri@cnaupav.it.